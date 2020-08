Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg. ","shortLead":"Senki sem sérült meg. ","id":"20200816_Felrobbant_a_gazvezetek_Pasztonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4e9d7d-5eb9-451b-905c-3a0c4b772b29","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Felrobbant_a_gazvezetek_Pasztonal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:05","title":"Felrobbant a gázvezeték Pásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","shortLead":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","id":"20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f592c-1c7f-4a8f-b29b-30d00ed86fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:16","title":"Új-Zélandon választásokat halasztanak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: közösen, zuhanás, félsziget, lövedék, Pilátus.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e73a6f-c0c6-459e-81cb-da531ce45190","keywords":null,"link":"/360/20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergelynek már elege van a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Károkról nincs hír. ","shortLead":"Károkról nincs hír. ","id":"20200815_Enyhe_foldrenges_volt_Tolna_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed604dbe-19b4-4c1f-9ff4-291e0894cf2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Enyhe_foldrenges_volt_Tolna_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:38","title":"Enyhe földrengés volt Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési biztosa. A biztos erről a Szabad Európa Rádiónak beszélt.","shortLead":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság...","id":"20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcfff2-4414-4b33-bce7-c77ae95f5fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:10","title":"Minszkbe menne tájékozódni az EU magyar biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544aee76-1fd5-4b49-b39d-f64e762a4072","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az iskolakezdés rizikós lesz, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hirtelen ne ugorjon meg ősz elejétől a fertőzések száma. ","shortLead":"Az iskolakezdés rizikós lesz, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hirtelen ne ugorjon meg ősz elejétől...","id":"20200816_Kotelezove_tennek_az_iskolakban_is_a_maszkviselest_sved_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544aee76-1fd5-4b49-b39d-f64e762a4072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f688ad7-a032-456c-83dd-9344f8f26dbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Kotelezove_tennek_az_iskolakban_is_a_maszkviselest_sved_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:32","title":"Kötelezővé tennék az iskolákban a maszk viselését svéd kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","shortLead":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","id":"20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72592d0-8716-4cb6-b240-e34e4a2307fc","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:20","title":"Európa-liga: Döntőben a Sevilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1,8 milliárdos adózott nyereséget mind kivették osztalékként a Dolomit Kft.-ből, Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának a cégéből. A vállalkozás 4 milliárdos forgalom mellett érte el az eredményt.","shortLead":"Az 1,8 milliárdos adózott nyereséget mind kivették osztalékként a Dolomit Kft.-ből, Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20200815_orban_gyozo_orban_viktor_apja_dolomit_kft_milliardos_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ba7a7-dd53-4aba-b740-39211e84937d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_orban_gyozo_orban_viktor_apja_dolomit_kft_milliardos_osztalek","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:00","title":"Milliárdos osztalékot fialt Orbán Győző nagyobb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]