A napokban jelentette be az LG Display, hogy 55”-es átlátszó OLED kijelzőpaneleket szállít Peking és Shenzen metróvonatai számára, bár arról ne számolt be, hogy ez pontosan hány eszközt is jelent. Az új átlátszó (38 százalékos átlátszóságú), egyúttal a vonatablakot helyettesítő OLED képernyők arra szolgálnak, hogy valós idejű információkat jelenítsenek meg a metróval közlekedők számára, például a menetrendről, a járatokról, az időjárásról, sőt hírekkel is szolgálnak.

© LG Display

Az LG hasonló megoldásokat szeretne kínálni Kína más metróhálózatai számára is, és azt is bejelentette, hogy az eddigieknél több átlátszó OLED panelt fog gyártani, mivel úgy véli, hogy az új generációs kijelzők jól használhatók a különféle kereskedelmi ágazatokban, például nagy kirakatokban, épületek külsején és kiállítási helyiségekben. A gyártó úgy gondolja, hogy a jövőben az önjáró autókban, repülőgépekben és az intelligens otthonokban is használhatják majd ezt a technológiát.

Maga az átlátszó kijelző nem számít újdonságnak, koncepcióként már évek óta megjelenik a kiállításokon, a Samsung például már 2012-ben bemutatott ilyet. Az LG legújabb technológiája azonban egy valós alkalmazást mutat, amelynek hasznosságához nem is férhet kétség.

