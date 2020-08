Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját oktatói programját elvégezve is be lehet majd kerülni a világ egyik legmenőbb munkahelyére.","shortLead":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját...","id":"20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93569be-f2dc-479c-9f02-6c1be2858879","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:05","title":"A Google dobja a diplomákat, a náluk szerzett papír is elég lesz a munkába álláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire nem mellesleg 2,7 millió forintnyi összeget költött el.","shortLead":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire...","id":"20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eb10dd-e430-4b62-8ee1-e7c35ca749bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:03","title":"Videó: Összekevertek 10 ezer liter kólát és egy nagy adag szódabikarbónát, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25398817-9d73-4c2c-8551-842fab8f5804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak az emberekre veszélyes az új kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak az emberekre veszélyes az új kórokozó.","id":"20200825_Veszelyeztetett_allatfajokra_is_veszelyes_lehet_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25398817-9d73-4c2c-8551-842fab8f5804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3119248e-d0c7-4e4a-b052-f50d382c5071","keywords":null,"link":"/zhvg/20200825_Veszelyeztetett_allatfajokra_is_veszelyes_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:05","title":"Veszélyeztetett állatfajok is kitettek lehetnek a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","shortLead":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","id":"20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8498a5-4512-4068-9c3b-86c5f3765266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:48","title":"Nem lesz nehéz felismerni az új Porsche GT3 RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","shortLead":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","id":"20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a67b38-b448-4ab9-bf19-c6cb3afd3eec","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:49","title":"„Túlélhetetlen” áradásokkal csapott le az amerikai partokra a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","shortLead":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","id":"20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d3a78b-fa1a-4c2d-bc71-45094ce8f0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Közös hadgyakorlattal üzennek Erdogannak a görögök, a ciprusiak, a franciák és az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","shortLead":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","id":"20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305d1ed-a155-4298-8858-0502555ab05c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","timestamp":"2020. augusztus. 25. 22:13","title":"Ma reggel 1520 méter magasba emelkedett egy kisrepülő – aztán jött a történelmi ugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában nem előírás a Fekete Történelem tanítása. A Black Lives Matter mozgalom hatására ezen változtatnának a fiatalok.","shortLead":"Amerikában nem előírás a Fekete Történelem tanítása. A Black Lives Matter mozgalom hatására ezen változtatnának...","id":"20200825_Fekete_diakok_vezethetik_az_Egyesult_Allamok_oktatasi_forradalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13363a45-470a-4d64-8b49-d2e9ba34a0ee","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Fekete_diakok_vezethetik_az_Egyesult_Allamok_oktatasi_forradalmat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:12","title":"Fekete diákok vezethetik az Egyesült Államok oktatási forradalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]