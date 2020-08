Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába.\r

","shortLead":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc5f983-8fbb-4b20-8e4c-983a288b5c14","keywords":null,"link":"/sport/20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:42","title":"Bravúros győzelemmel jutott tovább a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","shortLead":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","id":"20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356cef9-bd21-403b-a298-ab1126953296","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Már 17 delfin pusztult el Mauritius partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ vízkészlete.","shortLead":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ...","id":"20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef383ffa-7470-4eb7-b5a4-5f05d472e2f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:31","title":"A világ vízkészletének akár felét minden évben ellopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak...","id":"20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab04b17-2f6d-4657-b8e3-29085fa97cac","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:20","title":"Orbán Viktor nem volt ott a kormány több tagját is karanténba juttató kerti partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","shortLead":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","id":"20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345339d7-0e26-4dce-99cb-e2f39c6f4ce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:55","title":"Háromból két Teslát törtek össze a leghíresebb amerikai hegyiverseny előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","shortLead":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","id":"20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a24e9b9-ff02-4f7d-b36b-4214a6a7107d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:15","title":"Koncz Zsuzsa új klipjében a felmondott indexesek is láthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Tizenhárom szezon után először nem nyert semmilyen trófeát az FC Barcelona – de ez csak az utolsó csepp volt egy öblös pohárban. A klubvezetés a kudarcért nem vállalja a felelősséget, ez pedig a sporttörténelem egyik legnagyobb szakítását idézheti elő.","shortLead":"Tizenhárom szezon után először nem nyert semmilyen trófeát az FC Barcelona – de ez csak az utolsó csepp volt egy öblös...","id":"20200826_A_Messisztori_csunya_valas_egy_gyonyoru_hazassag_vegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b187598-c47b-4bf5-87bc-60bf0de4427d","keywords":null,"link":"/sport/20200826_A_Messisztori_csunya_valas_egy_gyonyoru_hazassag_vegen","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:50","title":"A Messi-sztori: csúnya válás egy gyönyörű házasság végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]