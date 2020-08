Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b5bd818-72c0-464f-9a74-3f39af128ee5","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Egy utánpótláskorú sportolónál vetődött fel, hogy koronavírusos lehet.","shortLead":"Egy utánpótláskorú sportolónál vetődött fel, hogy koronavírusos lehet.","id":"20200829_koronavirus_gyanu_vasas_vivas_pasareti_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5bd818-72c0-464f-9a74-3f39af128ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db8b5c9-2d63-4ead-a458-d3f365ed4099","keywords":null,"link":"/sport/20200829_koronavirus_gyanu_vasas_vivas_pasareti_ut","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:24","title":"Koronavírus-gyanú miatt felfüggesztették az edzéseket a Vasas budai vívócsarnokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","shortLead":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","id":"20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c72b23-7595-494a-8de7-e210662410e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:20","title":"Túl cuki a háborúhoz az amerikai haditengerészet legkisebb hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jérome Bonduelle Lille-ben biciklizett, amikor elütötte egy autó.","shortLead":"Jérome Bonduelle Lille-ben biciklizett, amikor elütötte egy autó.","id":"20200829_Meghalt_Bonduelle_elnok_Jerome_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f62351-9318-48a5-9236-da5502b8b105","keywords":null,"link":"/kkv/20200829_Meghalt_Bonduelle_elnok_Jerome_","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:21","title":"Kerékpárbalesetben meghalt a Bonduelle elnökének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapon beszélt az 55 milliárdos vadászkiállításról, arról, hogy az acél esetleg veszélyesebb az ólomnál, és hogy a vadászokat megilleti az adókönnyítés, mert manapság nehéz idők járnak.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos...","id":"20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a60034-a264-4db7-b6a2-26ab1be09b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:14","title":"A vadászok megköszönték Semjénnek a kistafírozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transsion fillérekért értékesített mobiljain, melyekből főleg Afrikában adtak el ezrével, nemcsak előre telepített alkalmazások voltak megtalálhatók, hanem néhány veszélyes kód is.","shortLead":"A Transsion fillérekért értékesített mobiljain, melyekből főleg Afrikában adtak el ezrével, nemcsak előre telepített...","id":"20200829_afrika_olcso_androidos_mobil_virus_malware_triada_tecno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03049424-3f52-4485-8676-cb33ec820ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_afrika_olcso_androidos_mobil_virus_malware_triada_tecno","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:03","title":"Ezért nem szabad túl olcsó mobilt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba2ba9c-807a-4db8-bd60-847157e25cdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyermekek egy nádfedeles szerkezet alá bújtak az erős vihar miatt, amikor a villám lecsapott.","shortLead":"A gyermekek egy nádfedeles szerkezet alá bújtak az erős vihar miatt, amikor a villám lecsapott.","id":"20200829_villamcsapas_afrika_gyerekek_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba2ba9c-807a-4db8-bd60-847157e25cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adae2c5-ce3f-4de2-83d9-80fa3dd8d649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_villamcsapas_afrika_gyerekek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:30","title":"Tíz gyerek halt bele egy villámcsapásba Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","shortLead":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","id":"20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f972c9c3-fc69-421c-8d3b-5027fe1b1adc","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:20","title":"Dühöngenek Leonard Cohen rajongói, mert Trump kétszer is lejátszotta a Hallelujah-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]