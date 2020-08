Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A világ sok országában kénytelenek otthonról tanulni a gyerekek, hogy biztonságban legyenek a koronavírustól. Így van ez Marylandben is, ahol Ezra Coombs él. Az 5 éves kisfiú nagyon nehezen viseli a helyzetet, amit az édesanyja által figyelemfelhívásként készített fotó mutat be:

a gyermek az A betűvel ismerkedett, amikor sírásban tört ki a számítógép előtt.

A kisfiút nem bántották és nem is szidták le – olvasható a Good Morning America című reggeli műsor weboldalán. Édesanyja szerint azért keseredett el, mert nagyon hiányoznak kortársak, és az óvónői/tanítói segítség, amikor elakad. Ezra édesanyja azért készítette a fotót, hogy szülőtársainak megmutassa és tanácsot kérjen tőlük, hátha valaki okosabban tudja kezelni a helyzetet. Felhívása után többen is hasonló szituációkról számoltak be saját gyermeküknél a facebookos bejegyzés alá a beszámoló szerint milliónyi komment érkezett.

Ezra édesanyja a Good Morning America riporterének azt mondta: tudja jól, mi zajlik most a világban, őt azonban mégsem a vírus, hanem annak hatása aggasztja a legjobban, és hogy semmit nem tehet ellene.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) korábban közleményben igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy az iskola és óvoda nem csak a tanulás terepe, hanem egyúttal egy fontos közösség is. Az intézmények az érzelmi fejlődésben is sokat jelentenek a legkisebb gyermekeknek, biztosítják a napi testmozgást, és segítenek kialakítani az alapvető szociális készségeket is.

