Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","shortLead":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","id":"20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7f683-856c-428c-8327-ef5f95f6d8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:20","title":"Teherautóról leesett ablaktáblák miatt sérült meg három ember Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","shortLead":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","id":"20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57285b24-daef-4c5d-9727-71395e1e3c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:30","title":"Itt az utolsó kedvcsináló videó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","shortLead":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","id":"20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307b829-9825-4eb2-a74f-e148a69df8e6","keywords":null,"link":"/sport/20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:32","title":"Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","shortLead":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","id":"20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2690714e-8e9d-40de-ab2d-4fd9e71cbf7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:55","title":"Ascher Tamás is szerződést bontott az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos alkalmazások elindíthatók legyenek a számítógépen is.","shortLead":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos...","id":"20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92933b-463f-4065-9dbf-85c2adc6bbc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:23","title":"Ha a telefonja Samsung, a gépén pedig Windows van, már a pc-n is futtathat androidos appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab86708-c8bb-43f4-a3bf-0087932b1cc8","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vidnyánszky párbeszédre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691","c_author":"Serdült Viktória-Kacskovics Mihály","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött tartanak az intézmény hallgatói. A diákok ígéretük szerint addig nem mennek haza, amíg nem teljesítik követeléseiket, erre egyelőre azonban semmilyen esély nem látszik a Vidnyánszky Attila vezette új kuratórium részéről. Vidnyánszky nyitottságot vár a tanároktól és diákoktól, és azt ígéri, egy oktatót sem küld el. Szerdára egyeztetésre hívta a lemondott rektorhelyettest, Upor Lászlót. ","shortLead":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött...","id":"20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8638-510c-4dd1-acd5-85e2ad83eb27","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:15","title":"Hosszú állóháborúra készülnek a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről állít, az „nettó alázás”.","shortLead":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről...","id":"20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58886a7-caa3-4614-9ecb-80e4fbc60140","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:56","title":"Schilling Árpád: Itt most eltipornak valamit, ami színház és film és magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]