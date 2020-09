Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45198873-d089-4971-a535-209306a691d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","shortLead":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","id":"20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45198873-d089-4971-a535-209306a691d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414986e2-e8ed-49d6-89a2-c34a72501f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"A második hullám híre azonnali lassulást hozott a használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","shortLead":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","id":"20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ac644-dfbd-4f2c-aa6f-ecab694187a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:57","title":"Meglepetés befutó az akadémiai kutatóintézetek vezetői posztján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal pedig azt sugallja, lemaradunk.","shortLead":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal...","id":"20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb325b8-17b0-4b8d-bcfe-ecfde78ce4e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"Mi a gond a magyar mobilnettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De Pintér Béla rendező szerint „hiába várja el a hóhér, hogy a vérpadon megcsókoljuk a kezét”.","shortLead":"De Pintér Béla rendező szerint „hiába várja el a hóhér, hogy a vérpadon megcsókoljuk a kezét”.","id":"20200903_pinter_bela_vidnyanszky_attila_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790acc4-42fc-4551-8b97-9cf2d7c93c7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_pinter_bela_vidnyanszky_attila_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:06","title":"Pintér Béla: Akit Vidnyánszky Attila el akar pusztítani, azt el is fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","shortLead":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","id":"20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ee518-bbee-4973-b9f8-8e74b8ee33ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:41","title":"Fél éven belül a harmadik magyar nagykövet van Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanulóknak naponta ötször kell kezet mosniuk, maszkot hordanak és mérik a testhőjüket.","shortLead":"A tanulóknak naponta ötször kell kezet mosniuk, maszkot hordanak és mérik a testhőjüket.","id":"20200902_madrid_tanev_tanarok_koronavirus_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5d815-7e5d-4308-9f03-0e319601a96b","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_madrid_tanev_tanarok_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:48","title":"Madridban úgy kezdődik a tanév, hogy előtte letesztelik a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek emelkedő esetszámok mellett látják viszont egymást. A kormány a helyzet kezelését rálőcsöli az egyre idegesebb helyi közösségekre.","shortLead":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek...","id":"20200902_Folyt_COV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99e5432-df66-421f-93d6-280e89fd8b36","keywords":null,"link":"/360/20200902_Folyt_COV","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:00","title":"A kormány tétlenül figyeli, hogy megjött a víruscunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0a5ae-a18c-465f-8383-6f4b504a465a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jogállam működése fölötti őrködés lenne az amerikai William Barr feladata, ám a tavalyi kinevezése óta leginkább Donald Trump elnök segítőjeként és védőügyvédjeként dolgozik.","shortLead":"A jogállam működése fölötti őrködés lenne az amerikai William Barr feladata, ám a tavalyi kinevezése óta leginkább...","id":"202035_william_barr_trump_vedopajzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a0a5ae-a18c-465f-8383-6f4b504a465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98944097-6bb4-4d72-82af-6df70d6548a4","keywords":null,"link":"/360/202035_william_barr_trump_vedopajzsa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:30","title":"Az igazságügy-miniszter, akinek nem a törvény a király, hanem Trump a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]