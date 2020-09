Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűzték napirendre a Fidesz tagságát a párt szeptember végi politikai közgyűlésén.\r

\r

","shortLead":"Nem tűzték napirendre a Fidesz tagságát a párt szeptember végi politikai közgyűlésén.\r

\r

","id":"20200908_fidesz_neppart_tagsaga_nem_lesz_szavazas_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0415e0-b93e-4a1f-90d8-21a3aa1267e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_fidesz_neppart_tagsaga_nem_lesz_szavazas_rola","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:04","title":"Még halogatja a Fidesz ügyét az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éveken keresztül pereskedtek érte, de az ítélet a többieknek is nagy lökést adhat.","shortLead":"Éveken keresztül pereskedtek érte, de az ítélet a többieknek is nagy lökést adhat.","id":"20200907_horvatorszag_lmbtq_neveloszulo_orokbefogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a593674-53ce-49b2-8662-efba2123e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_horvatorszag_lmbtq_neveloszulo_orokbefogadas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:35","title":"Először válhat azonos nemű pár nevelőszülővé Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","shortLead":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","id":"20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8cc7b-653f-4fcd-a4c4-d81fb65c00cd","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:18","title":"Eksztázisban közvetítette a francia kommentátor Pierre Gasly győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","shortLead":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","id":"20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0758480b-2174-4459-9570-f00c181412b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:08","title":"A belarusz kormányfőnek beadták az orosz vakcinát, „kiválóan” érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A már most is csúcsra járatott koronavírustesztelési rendszer kormányzati akarattal még bővíthető, ehhez azonban a jelenlegi protokollt is felül kellene írni. Az elmúlt napokban valami megmozdult, a minták szállítását végző mentők kapacitását ugyanis megnövelték Müller Cecília utasítására. Közben a szakmai vita sokkal inkább akörül zajlik, szükség van-e egyáltalán a lakosság tömeges tesztelésére. ","shortLead":"A már most is csúcsra járatott koronavírustesztelési rendszer kormányzati akarattal még bővíthető, ehhez azonban...","id":"20200909_teszt_PCR_laboratorium_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61afaf88-8f82-4e19-b529-a78f637c1b89","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_teszt_PCR_laboratorium_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:30","title":"Ha lenne akarat, még több embert lehetne tesztelni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dfe3f2-45f4-4464-8793-9b3e4c7bf391","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő egy traktorról üzente meg, hogy \"a Puskás Akadémián mindenkinek mindenhez kell értenie\".","shortLead":"A kormányfő egy traktorról üzente meg, hogy \"a Puskás Akadémián mindenkinek mindenhez kell értenie\".","id":"20200908_orban_viktor_puskas_akademia_fusi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5dfe3f2-45f4-4464-8793-9b3e4c7bf391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c36f59-589a-49c9-a7d6-1eaaebc39e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_orban_viktor_puskas_akademia_fusi","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:47","title":"Orbán Viktor bevállalt egy kis fusit a Puskás Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási normák miatt eltűnt a piacról a népszerű SUV sportos csúcsmodellje.","shortLead":"Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási normák miatt eltűnt a piacról a népszerű SUV sportos csúcsmodellje.","id":"20200908_hamar_elerte_a_veg_a_240_lovas_dizel_skoda_kodiaq_rst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b6d70c-f941-4528-b233-5042c66c0b72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_hamar_elerte_a_veg_a_240_lovas_dizel_skoda_kodiaq_rst","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:21","title":"Hamar elérte a vég a 240 lovas dízel Skoda Kodiaq RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","shortLead":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","id":"20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfb3cd0-ef72-4ab3-bf1f-6e60f3ab49eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:41","title":"Nincs feljebb: Magyarországon a Mercedes-Maybach GLS divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]