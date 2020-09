Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb, egymillió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerésével, a Körber Európai Tudományos Díjjal tüntették ki hétfőn Hamburgban a Svájcban kutató magyar neurobiológust, a vakság gyógyításán dolgozó Roska Botondot.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb, egymillió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerésével, a Körber Európai Tudományos...","id":"20200907_roska_botond_korber_dij_vaksag_gyogyitasa_tudomanyos_elismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0edf1f5-8f37-4b09-b8d6-5b1a804e4b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_roska_botond_korber_dij_vaksag_gyogyitasa_tudomanyos_elismeres","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:47","title":"A vakság gyógyításán dolgozó Roska Botond kapta idén az egymillió eurós Körber-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban olyan rendszerek vannak, amelyek időben figyelmeztetik a sofőröket.","shortLead":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban...","id":"20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242237e-0636-46c4-b28a-b46e0a141ea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:39","title":"Mi az az ADAS, amit egyre több autónál emlegetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodi László a bíróságon adott villáminterjút. Közölte: korpa közé keveredett.","shortLead":"Borsodi László a bíróságon adott villáminterjút. Közölte: korpa közé keveredett.","id":"20200908_borsodi_laszlo_levelek_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044b5aa2-606b-4302-b6e0-cff7b5d08209","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_borsodi_laszlo_levelek_zaklatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:15","title":"\"Sok pénzébe került ez valakinek\", mondta a zaklatással vádolt, majd lemondott fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978bdbec-f1bc-4b61-9a67-3dfbd5844ebb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az önfeláldozó munkájukat hálálja meg így a magyar és az európai futballszövetség.","shortLead":"Az önfeláldozó munkájukat hálálja meg így a magyar és az európai futballszövetség.","id":"20200909_europai_szuperkupa_foci_mlsz_uefa_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=978bdbec-f1bc-4b61-9a67-3dfbd5844ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16828ae4-143a-4d23-a5f8-252ebfbb5077","keywords":null,"link":"/sport/20200909_europai_szuperkupa_foci_mlsz_uefa_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:18","title":"Ötszáz egészségügyi dolgozót hívnak meg a budapesti Szuperkupa-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15820601-dfbd-4156-bc89-288796aa5a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Golf kombi változatával együtt bemutatkozott a népszerű típus szabadidő-autó kivitele is. ","shortLead":"A Golf kombi változatával együtt bemutatkozott a népszerű típus szabadidő-autó kivitele is. ","id":"20200909_itt_uj_vw_golf_alltrack_eros_dizelmotor_es_osszkerekhajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15820601-dfbd-4156-bc89-288796aa5a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704be05f-45d4-45ac-96e1-3974d6641e99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_itt_uj_vw_golf_alltrack_eros_dizelmotor_es_osszkerekhajtas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:21","title":"Itt az új VW Golf Alltrack: erős dízelmotor és összkerékhajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás 20 százalékát kapták a nyakukba.","shortLead":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás...","id":"20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a373c-bb69-4ce5-8c2e-6cba9651bf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:19","title":"Naponta 70 ezer hackertámadás éri Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig az űrbéli körülmények közt sem párolog el.","shortLead":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig...","id":"20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c338b-b7ca-4371-a045-c8a6d074ea25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:03","title":"Az űrben is izmosak maradtak a NASA mutáns egerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a Heves megyei idősotthon ápolója és körzeti orvos ellen emelt vádat. ","shortLead":"Az ügyészség a Heves megyei idősotthon ápolója és körzeti orvos ellen emelt vádat. ","id":"20200909_vademeles_halalt_okozto_gondatlan_veszelyeztes_idosotthon_verhigito_apolo_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e935cc51-2b5b-418f-93ec-26c4e90310bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_vademeles_halalt_okozto_gondatlan_veszelyeztes_idosotthon_verhigito_apolo_orvos","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:22","title":"Meghalt az idős beteg, mert heteken át hatszoros adag vérhígítót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]