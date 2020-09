Az Apple One pont olyan, mint a több szolgáltatást egy csomagban kínáló megoldások mindegyike: igazán az spórolhat, aki minden egyes elemét kihasználja. A vállalat pedig csak nyer azokon, akik egy pici pluszért cserébe megörülnek a többi szolgáltatásnak is.

Kedden jelentette be az Apple, és még az ősz folyamán elérhetővé teszi Apple One nevű megoldását. Egy olyan csomagajánlatról van szó, amely egyetlen kedvező díjért foglalja magában az Apple szolgáltatásait:

Apple Music több mint 70 millió dallal,

Apple TV+ filmekkel és sorozatokkal,

Apple Arcade játékcsomag,

iCloud tárhely.

Az Apple One globálisan háromféle előfizetési lehetőséget kínál, melyekből itthon az Egyéni és a Családi csomagok értelmezhetők. (A harmadik, Premier nevű csomagnak a 2 TB-nyi tárhelyen túl része a magyar fiókkal nem használható Apple News hírválogatás, illetve az első körben hasonlóan elérhetetlen Fitness+ edzésterv-szolgáltatás is.) Előbbi havi 3350 forintba kerül, utóbbiért havonta 4450 forintot kér el az Apple.

© Apple

A két csomag közti különbséget, a – például fényképek és más dokumentumok szinkronban tartásához, illetve az Apple készülékek biztonsági mentéséhez is használható – iCloud-tárhely mérete jelenti: az Egyéni csomag előfizetői 50 gigát kapnak, a Családi csomagra befizetők pedig 200 gigát.

A tárhely kapcsán fontos hangsúlyozni: fejenként. Merthogy a Családi csomag szolgáltatásait az előfizető mellett akár öt további családtag is beletartozhat (összesen havi 4450 forintért, tehát ezt csak egyikőjüknek kell megfizetnie). Sokaknak az is hasznos információ lehet, hogy az Apple One csomagban foglalt tárolókapacitás bővítéséhez külön vásárolható további iCloud-tárhely, ez a rész rugalmas.

Egy felhasználó

Nézzük az Egyéni csomagot, melynek szolgáltatásainak árazása egyenként így alakul:

Apple Music 1490 forint,

Apple TV+ 1890 forint,

Apple Arcade 1890 forint,

iCloud (50 GB) 299 forint.

Könnyen kiszámolható, hogy akit egynél több multimédiás szolgáltatás érdekel, annak már érdemes lesz Apple One-ra váltani. Hiszen az Apple Music 1490 forintjához akár a filmezős, akár a játékos szolgáltatást adjuk hozzá, az már 3380 forintba kerül, már ehhez képest is (mikro)spórolást jelent a 30 forint. Aki az Apple TV+ és az Apple Arcade előfizetője is jelenleg (összesen 3780 forint), annál már szabad szemmel látható mértékű a havi megtakarítás (430 forint). Ezekben az esetekben csak hab a tortán bármely harmadik szolgáltatás, az 50 gigányi online tárhely, ha máshoz nem is, az eszközök biztonsági mentéséhez mindenképpen jól jön. Aki viszont most 50 gigányi iCloud-tárhelyre és például Apple Musicra fizet elő (összesen 1789 forint), annak nagyon nem éri meg ezek miatt közel duplaannyi csomagdíjat fizetni.

Fontos megjegyeznünk, hogy aki új Apple készüléket vásárol, az a legtöbb esetben egyévi ingyenes Apple TV+-előfizetést kap mellé (ha az aktiválást követő 90 napon belül igényli). Így előfordulhat, hogy valaki filmezik és zenét is hallgat az Apple rendszereivel – neki majd csak az ingyenes időszak lejárta után érheti meg Apple One-ra befizetni.

Ahogy az Apple is írja, az összes szolgáltatás tételenkénti megfizetéséhez képest 2219 forint spórolható meg, tehát aki már most is előfizet mindenre, az sokat nyer majd a csomagrendszer bevezetésével.

Hat felhasználó

A Családi csomag összetevői következőképpen néznek ki:

Apple Music 2290 forint,

Apple TV+ 1890 forint (már alapáron összesen hat családtag kap hozzáférést),

Apple Arcade 1890 forint (már alapáron összesen hat családtag kap hozzáférést),

iCloud (200 GB) 890 forint.

Spórolni ennél is a fenti logika szerint lehet. Annyi különbséggel, hogy itt már az Apple Music és az iCloud-tárhely igénybevétele esetén is érdemes lehet elgondolkodni a csomagajánlaton. Ez a kettő ugyanis családi kivitelben már 3180 forintba kerül, melyhez képest a Családi csomag nem jelent még egyszer annyi költés, csak 1270 forinttal többet. Havi szinten nem kevés pénz, de egy családnak ez már akkor megérheti, ha havonta két filmet néznek meg együtt (TV+) vagy csak alkalmanként játszana (Apple Arcade) iPhone-ján vagy iPadjén néhány családtag.

