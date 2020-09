One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.

A júniusi Apple-esemény után ezúttal is online tartott bemutató első újdonsága az Apple Watch Series 6. Az óra képességeihez elsősorban egészségügyi vonalon nyúltak hozzá a mérnökök. A továbbfejlesztett szenzornak köszönhetően ez az okosóra már képes a vér oxigénszintjének érzékelésére, vörös és infravörös fény segítségével. Az érték meghatározásához 15 másodpercre van szüksége. A vállalat azon is dolgozik, hogy a funkció a koronavírus-gyanú felkeltésére is alkalmas legyen, ám ez egyelőre csak terv.

A fő újdonság és a többi funkció mögött is egy, az A13 Bionic chipre épülő S6 processzor, amely a cég szerint 20 százalékos sebességnövekedést tesz lehetővé az előző órához képest. (Amely egyébként lóerő tekintetében megegyezett a 2018-ban bemutatott négyes széria processzorával, tehát az Apple Watch 4 vagy Apple Watch 5 használói hasonlóan fogják érzékelni a változást.)

Apple Watch Series 6 © Apple

Az új órán a júniusi WWDC fejlesztői konferencián már bemutatott watchOS 7 fut majd. (Amely a korábbi modellekre már szerdán kijön.) Az akkor ismertetett funkciókon felül újdonság a Family Setup, amely lehetővé teszi, hogy a szülők menedzseljék gyermekeik óráját: a gyerekeknek így nincs szükségük saját iPhone-ra az órához, melyet a szülők saját belátásuk szerint állíthatnak csendes (ne zavarj) módba, illetve a hívható számok listáját is kontrollálhatják.

Az arany, grafitszürke, kék és vörös színekben is készülő modelleket teljes mértékben újrahasznosított alumíniumból gyártja az Apple, amely kedd esti bemutatóján fokozottan hangsúlyozta a környezetbarát megoldások fontosságát. Egy műanyagdarabbal is kevesebb lesz az óra dobozában: töltőkábel ugyan lesz, de a töltőfejet már nem adja az eszköz mellé a vállalat.

Az Apple Watch Series 6 a tavalyi árazáshoz hasonlóan 399 dolláros alapáron kerül piacra – már ma megrendelhető, de az első darabok csak pénteken kerülnek majd a vásárlókhoz.

Van másik – van olcsóbb

Az iPhone SE sikerén felbuzdulva az órás portfóliójában is kipróbálja annak receptjét az Apple. A szintén pénteken megjelenő Apple Watch SE 279 dolláron kínál szerényebb képességeket. Ahogy a telefonoknál, itt is egy korábbi modell (itt: Apple Watch Series 4) picit modernizált kiadásáról van szó, az aktuális csúcsmodellhez képest pénztárcabarátabb áron.

Apple Watch SE © Apple

A watchOS 7 oprendszerrel a családi menedzselést, az esésérzékelést, sőt még a vízálló kialakítást is megkapják az olcsóbb modellt választók, de mindezt már picit lassabban szolgálja ki a hardver, melynek lelke itt csak egy S5 chip. Az Apple Watch SE nem mér véroxigénszintet, sőt EKG funkció sincs benne.

Az Apple Watch SE bevezetésével az eddig olcsóbb modellként árult Series 3 nem tűnik el a kínálatból.

Karóra, karizom

Az Apple szerint elsősorban az okosóra köré épül – de iPhone-nal, iPaddel, sőt Apple TV-vel is jól használható – az új, Fitness+ szolgáltatás, melynek előfizetői havi 9,99 dollárért (vagy évi 79,99 dollárért) kapnak majd virtuális edzésterveket.

© Apple

A rendszer első körben tízféle mozgásformákra kínál megoldást, köztük például kerékpározásra, futásra vagy jógára. A Fitness+ nem csak annyiból áll, hogy a felhasználó megnézhet néhány videót az amerikai Rubint Rékáktól, hanem a rendszer az Apple Watch segítségével folyamatosan monitorozza az edzést, mérve annak teljesítményét és egészségügyi hatását. Ráadásul az edzések az Apple Music zeneszolgáltatással is összehangolhatók.

A Fitness+ valamikor idén válik elérhetővé, de első körben csak hat országban, melyek között hazánk nem szerepel.

© Apple

Csomagban könnyebb vinni

A kedd esti bemutató azok számára is tartogatott újdonságot, akik új készülék beszerzését nem tervezik, csak a régebbiből hoznának ki kicsit többet. A legfontosabb az Apple One névre hallgató csomagrendszer. Az Individual, Family és Premier csomagok az Apple különféle szolgáltatásait foglalják magukba.

A legolcsóbb, az Individual csomagot választók havi 14,95 dolláros áron kapnak 50 gigányi tárhelyet, Apple Music-előfizetést, Apple TV+-előfizetést és Apple Arcade-előfizetést. A családi csomag ugyanezt kínálja, csak 200 gigányi tárhellyel, több felhasználó számára, havi 19,95 dolláros áron. Az Apple One Premierben pedig a tárhely 2 TB-os, többletként pedig beépül a – Magyarországról nem elérhető – Apple News hírszolgáltatás és a még idén elinduló Apple Fitness+ edzésterv-szolgáltatás is, havi 29,95 dollár ellenében.

A csomagok jelentős megtakarítást eredményeznek azok számára, akik a bennük foglalt összes szolgáltatást igénybe szeretnék venni (sorrendben havonta 6, 8, 25 dollárt). Ugyanezt persze úgy is megfogalmazhatjuk, hogy aki két szolgáltatást már most is használ, az úgy érezheti, csak egy picivel többet kell fizessen, hogy megkapjon még kettőt – és így végül azzal a kicsivel is több pénzt hagy a cégnél.

Új és még újabb iPad

Ha új iPhone-ok nem is érkeztek, az eggyel nagyobb képernyők terén van némi újdonság. Tim Cook vezérigazgató nem felejtette el megemlíteni, hogy a tízéves születésnapját ünneplő iPadből eddig különféle variánsokban 500 milliót adott már el a vállalat. Ráadásul, talán a járvány miatti fokozott otthonlétnek is köszönhetően, bőven vannak a kategóriába csak most belépők: az új iPad-vásárlók 53 százalékának a mostani az első iPadje.

Ráncfelvarrást kapott a 329 dolláros alapmodell. A most bemutatott, 8. generációs iPad megkapta az iPad Airbe már tavaly beszerelt A12 chipet, amely elődjéhez képest 40 százalékos számítási teljesítményt biztosít, a grafikai számításokat pedig kétszer olyan gyorsan végzi el. A gép már a júniusban bejelentett új oprendszerrel, az iPadOS 14-essel kerül a boltokba, pénteken.

A képernyő maradt 10,2 hüvelykes. És sajnos maradt a Lightning töltőcsatlakozó is – amit pedig már minden más új iPad-modellnél USB-C csatlakozóra cserélt az Apple.

Jóval mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a kedden bemutatott új iPad Airt választja – igaz, cserébe már egy olyan táblagépet kap, amely sokkal inkább hasonlít az Apple-féle csúcsot jelentő iPad Prókra.

© Apple

A dizájnon túl a hasonlóságok sorát erősíti, hogy az új iPad Airbe már egy 10,9 hüvelykes, 2360x1640 pixel felbontású Liquid Retina képernyő került. Hogy ennek használatába ne zavarjon bele gomb, a Touch ID ujjlenyomat-leolvasót az Apple a készülék élének tetején található (be- és kikapcsolásra használható) gombba építette. (Az iPad Próban már elérhető Face ID arcfelismerés nem került a fedélzetre.)

A gépet egy A14 Bionic chip hajtja, rajta 11,8 milliárd darab tranzisztorral, mintegy 40 százalékos teljesítménybéli javulást hozva a korábbi iPad Airhez képest. Újdonság még a 12 megapixeles hátsó kamera, az ellenoldalra pedig egy 7 megapixeles FaceTime HD egység jut. Az Apple-féle Lightning technológia helyett immár USB-C-s töltő 20 wattos gyorstöltést is támogat, adatátvitel terén pedig 5 Gbps sebességre képes a csatlakozó. Vezeték nélküli fronton pedig a WiFi 6 támogatása fontos újdonság.

© Apple

Az új iPad Air októberben jelenik majd meg.

Az iOS 14 viszont már szerdán – ha új iPhone nincs, legalább a meglévőkre legyen új szoftver.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.