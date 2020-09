Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a Kínai Kommunista Párt kívánsága fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint a magyar adófizetők.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a Kínai Kommunista Párt kívánsága fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint...","id":"20200916_szel_bernadett_kulugyminiszterium_per_budapest_belgrad_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029a6869-fde4-4cd9-b6b7-a6bb7cef9879","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szel_bernadett_kulugyminiszterium_per_budapest_belgrad_vasut","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:47","title":"Beperli a Külügyminisztériumot Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasútvonal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d83450e-c357-4f95-b06a-b68cb76a26b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"77 éves korában hunyt el Winston Groom, a Forrest Gump című regény szerzője. ","shortLead":"77 éves korában hunyt el Winston Groom, a Forrest Gump című regény szerzője. ","id":"20200918_Meghalt_a_szerzo_akinek_Forrest_Gumpot_koszonhetjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d83450e-c357-4f95-b06a-b68cb76a26b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba133a0-fdec-4afe-af89-1af384ca3757","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Meghalt_a_szerzo_akinek_Forrest_Gumpot_koszonhetjuk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:09","title":"Meghalt a szerző, akinek Forrest Gumpot köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor...","id":"20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bad164-3be2-4a0f-a0ca-54689deacda9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:51","title":"Az ígértnél messzebb gurul villannyal a plugin hibrid Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők kulturális feltöltődését szolgálják. A járvány előtt babahordozós tárlatvezetéssel, gyerekmegőrzős mozizással, illetve babaszobával ellátott templomi koncertsorozattal kísérleteztek, a babás múzeumlátogatások szeptember közepétől újraindulnak. ","shortLead":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők...","id":"20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6173b9-b4f7-4de2-a38c-5a66f9d67e73","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:00","title":"Kell az a heti 50 perc, ami nem a gyerekről szól – néha elfelejtjük, hogy a kismamák is felnőtt emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik szerint az úgynevezett karni pluviális (esős) esemény készítette elő a terepet a dinoszauruszok uralmához.","shortLead":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik...","id":"20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e879040-a4d1-4e54-853d-925bd6844a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:09","title":"Új, eddig ismeretlen kihalási eseményt azonosítottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","shortLead":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","id":"20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551553c-d331-49d3-ab71-323996f7463b","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:27","title":"A rendőröket is meglepte, milyen horrorkaravánt fogtak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is tartozik nekik. Aktivistáik megpróbálják megakadályozni a gázóra leszerelését.","shortLead":"Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is...","id":"20200918_ejjel_nappali_orseg_ivanyi_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45901c90-fddc-43b1-9396-2549f2133592","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_ejjel_nappali_orseg_ivanyi_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:00","title":"Éjjel-nappali őrség alakult, hogy ne szereljék le a gázórát Iványi Gáboréknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1-es autópályán saját zsebre dolgozó rendőrök beismerő vallomást tettek.","shortLead":"Az M1-es autópályán saját zsebre dolgozó rendőrök beismerő vallomást tettek.","id":"20200918_korrupcio_rendorseg_autopalya_m1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fc7a0c-16ea-4fa9-8147-ec634743d181","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_korrupcio_rendorseg_autopalya_m1","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:54","title":"Börtönbe küldené az ügyészség a korrupcióval vádolt 18 rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]