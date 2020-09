Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta nemrég Gyurcsány Ferenc DK elnök arról a politikusról, aki mögé hetekkel ezelőtt beállt az összes ellenzéki párt. A korábban rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat tett Bíró nem hozta könnyű helyzetbe a baloldali pártokat, a Fidesz frakcióvezetője már nácizik. Az október 11-i szerencsi választás jól megmutatja, mire számíthat az összefogó ellenzék két év múlva, az országgyűlési választás előtt. Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta nemrég Gyurcsány Ferenc DK elnök arról a politikusról, aki mögé hetekkel ezelőtt beállt az összes ellenzéki párt. A korábban rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat tett Bíró nem hozta könnyű helyzetbe a baloldali pártokat, a Fidesz frakcióvezetője már nácizik. Az október 11-i szerencsi választás jól megmutatja, mire számíthat az összefogó ellenzék két év múlva, az országgyűlési választás előtt. A Budapest Airport Zrt. télen is alacsony forgalomra számít. Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített. A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot: azt már nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnap az MTI-vel. Minőségi anyagokkal, letisztult dizájnnal és új funkciókkal érkezett meg a kínai gyártó hosszú üzemidejű órája, melyre a zárt rendszer miatt továbbra sem tölthetők le új alkalmazások. Teszten a Watch GT 2 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Utána csapadékosabb idő jön.","shortLead":"Utána csapadékosabb idő jön.","id":"20200920_idojaras_kozeptavu_elorejelzes_kanikula_es_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea287219-3985-41b3-8027-3d8694c44599","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_idojaras_kozeptavu_elorejelzes_kanikula_es_eso","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:50","title":"A hét közepéig kitart a meleg nyárutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]