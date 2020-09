Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","shortLead":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","id":"20200921_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587ccae1-79a7-499d-98f7-cbe0c3c78a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:23","title":"Elszabadulhat a járvány a briteknél, kemény fellépésre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég, amennyit Magyarországon tesztelnek.","shortLead":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég...","id":"20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42dca2-5588-4fde-a093-b7458d99356b","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:39","title":"Túl kevés koronavírustesztet végeznek - ismerte el véletlenül Rétvári Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Markus Söder arra kéri a Bayern München szurkolóit, hogy ne utazzanak el Budapestre.","shortLead":"Markus Söder arra kéri a Bayern München szurkolóit, hogy ne utazzanak el Budapestre.","id":"20200921_europai_szuperkupa_bayern_sevilla_puskas_arena_bajor_miniszterelnok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e87afb9-1092-4b45-b39b-d289b5d82b38","keywords":null,"link":"/sport/20200921_europai_szuperkupa_bayern_sevilla_puskas_arena_bajor_miniszterelnok_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:38","title":"Bajor miniszterelnök: A gyomrom görcsbe rándul, ha a budapesti Szuperkupára gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd el. Ilyen nagy még a PlayStation 3 sem volt.","shortLead":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd...","id":"20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5f9a7b-15e4-4feb-b2ed-c22abc03db65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:33","title":"Hatalmas lesz a PlayStation 5, a most előkerült fotók bizonyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden valószínűség szerint az olcsóbb Galaxy S20 lesz a szerdai virtuális Samsung-bemutató főszereplője. Azonban már ki is szivárgott egy videó, ami közelebbről is bemutatja a készüléket.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az olcsóbb Galaxy S20 lesz a szerdai virtuális Samsung-bemutató főszereplője. Azonban már...","id":"20200921_samsung_galaxy_s20_fe_telefon_megjelenes_elotti_hands_on_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117bac4d-5cfc-4bb1-a928-4593f671731d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_samsung_galaxy_s20_fe_telefon_megjelenes_elotti_hands_on_video","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:03","title":"Közelebbről is megnézheti a Samsung még be sem mutatott új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","shortLead":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","id":"20200921_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b16d6f2-84bb-48a5-b1d5-02072fa7c4f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:16","title":"Elfogták az embert, aki mérget küldhetett Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","shortLead":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","id":"20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12af986-a457-48f1-adb6-8b1641c2a472","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:42","title":"Egy nőt gyanúsítanak azzal, hogy mérget küldött Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel a kiszállásért.","shortLead":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel...","id":"20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984dea8-4fcd-4925-a813-0c799ef83798","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 22:02","title":"Van cég, amely még mindig több mint 36 ezer forintért végez PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]