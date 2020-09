Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy felülvizsgálat megerősítette, hogy a jelöléseknél nem érvényesül a sokszínűség, ezért átszervezi tagságát és változtat díjai odaítélésének szabályzatán a Brit Filmművészeti és Televíziós Akadémia (BAFTA). Néhány hete az Oscar-díj szabályzata is megváltozott. ","shortLead":"Egy felülvizsgálat megerősítette, hogy a jelöléseknél nem érvényesül a sokszínűség, ezért átszervezi tagságát és...","id":"20200925_Az_Oscar_utan_a_brit_filmakademia_dij_szabalyzata_is_valtozik_a_sokszinuseg_erositese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9477c-f2c4-4ab4-8a98-6b641a572134","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_Az_Oscar_utan_a_brit_filmakademia_dij_szabalyzata_is_valtozik_a_sokszinuseg_erositese_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:28","title":"Az Oscar után a brit filmakadémia díj szabályzata is változik a sokszínűség erősítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221f1a26-fe5f-4078-8f08-0a807b5d485e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az Insight Investment tizenkét éve rendezi meg az Év Asztrofotósa kiállítást az angliai Greenwichben. Az idei versenyre több mint 5000 pályázat érkezett hat földrészről. Az univerzum szép.","shortLead":"Az Insight Investment tizenkét éve rendezi meg az Év Asztrofotósa kiállítást az angliai Greenwichben. Az idei versenyre...","id":"20200924_Nagyitas_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221f1a26-fe5f-4078-8f08-0a807b5d485e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39aad2-04fc-46ca-b652-ed0fd0b93167","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200924_Nagyitas_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2020","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:56","title":"Nagyítás: ezek az idei év legjobb asztrofotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc77d5-ed3c-4d0f-a028-167efb18e35a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi csapata október 11-én lép pályára Belgrádban.","shortLead":"Marco Rossi csapata október 11-én lép pályára Belgrádban.","id":"20200924_Nemzetek_Ligaja_Real_Madrid_Inter_Fehervar_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc77d5-ed3c-4d0f-a028-167efb18e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347cb3e6-708f-4f10-9232-6f0edf91652a","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Nemzetek_Ligaja_Real_Madrid_Inter_Fehervar_magyar_valogatott","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:52","title":"Nemzetek Ligája: A Real Madrid és az Inter sztárja mellett a Fehérvár kapusa is készülhet Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2af1c3-5c86-45fd-a2d2-60921ccec0e0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Erős szívó V8-as motor, zabolázatlan hátsókerék-hajtás, remek kézi váltó. Minden adott a hamisítatlan amerikai izomautózáshoz, ráadásul a kapott élményhez mérten akár még olcsónak is nevezhető az új Mustang.","shortLead":"Erős szívó V8-as motor, zabolázatlan hátsókerék-hajtás, remek kézi váltó. Minden adott a hamisítatlan amerikai...","id":"20200925_ford_mustang_v8_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b2af1c3-5c86-45fd-a2d2-60921ccec0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae09507-4a6e-4e70-86a5-ea3657804d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_ford_mustang_v8_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:41","title":"Jól áll neki az 55 év: jubileumi V8-as Ford Mustangot teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fordulhat elő, hogy ugyanabban a telefonban a Samsung saját processzora erősebb lesz, mint a Qualcomm egysége.","shortLead":"Most először fordulhat elő, hogy ugyanabban a telefonban a Samsung saját processzora erősebb lesz, mint a Qualcomm...","id":"20200925_samsung_exynos_1000_processzor_qualcomm_snapdragon_875_geekbench_benchmark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ab054-79c4-42ba-b1ff-021e1edd4bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_samsung_exynos_1000_processzor_qualcomm_snapdragon_875_geekbench_benchmark","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:03","title":"Jó kis meglepetés érkezhet a Samsung Galaxy S21 belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium alternatív oktatást szervez. ","shortLead":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium...","id":"20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355f20-2530-4d86-9f20-a2ab808d9f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:25","title":"Ha sztrájk lesz a Színművészetin, alternatív oktatást szervez a Vidnyánszky vezette kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","shortLead":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","id":"20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed514ce2-8365-4370-a007-1e2eca0a8ae6","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:40","title":"Új royal bébi érkezik a brit királyi családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen juthatnak porszemek a zsanérba. A dél-koreai gyártó már elő is rukkolt a megnyugtató megoldással.","shortLead":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen...","id":"20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0386f1-4412-4463-b31a-0f76bbf99353","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:03","title":"A Samsungnak ez a megoldása az újfajta mobilok képernyőjének nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]