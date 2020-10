Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc0b7286-a17d-40dd-b219-b64365c314f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 91 éves emír az Egyesült Államokban volt kezelésen, amióta egy meg nem nevezett betegség miatt megműtötték júliusban.

","shortLead":"A 91 éves emír az Egyesült Államokban volt kezelésen, amióta egy meg nem nevezett betegség miatt megműtötték júliusban.

","id":"20200929_Elhunyt_a_kuvaiti_emir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0b7286-a17d-40dd-b219-b64365c314f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1297e58c-11d6-4075-aba0-2753e9c324c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Elhunyt_a_kuvaiti_emir","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:06","title":"91 évesen elhunyt a kuvaiti emír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7420b6-2e6d-4881-9a7c-7ae48eb19c1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia pedagógus elfogadásra igyekszik tanítani a diákjait.","shortLead":"A francia pedagógus elfogadásra igyekszik tanítani a diákjait.","id":"20200929_tetovalas_ovoda_pedagogus_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7420b6-2e6d-4881-9a7c-7ae48eb19c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0222677a-9f1b-4179-bed7-65c33374bb71","keywords":null,"link":"/elet/20200929_tetovalas_ovoda_pedagogus_franciaorszag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:43","title":"Nem taníthat óvodában a tetovált pedagógus, mert megijedt tőle egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Corrierének adott interjúban. Azt pedig tagadta, hogy az alacsony bérek miatt működnek gazdaságosabban a konkurenseknél.","shortLead":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air...","id":"20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dbe831-f12f-43b7-a781-09efb67183ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:35","title":"Wizz Air-vezér: Véget kéne vetni az utasokat sújtó karanténnak és határzárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek, mint az alacsony energiaárak záloga.","shortLead":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek...","id":"20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6674087f-34da-4aab-8d4e-f4d369bc8565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:35","title":"A kormány megint megvédi a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor zárnak a bárok, és a vendéglők is csak fél egyig lehetnek nyitva a koronavírus miatt. ","shortLead":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor...","id":"20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334d5593-4765-4f18-8657-c8ae396c101c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:28","title":"Egészségügyi diktatúrát emlegetnek a francia vendéglősök, mert korábban kell bezárniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A CÖF szerint veszélybe kerülhet a Városliget átalakítása.","shortLead":"A CÖF szerint veszélybe kerülhet a Városliget átalakítása.","id":"20200930_cof_kozgyules_varosliget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d8bb6-8a31-4b55-8931-d0e9ce5b52bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_cof_kozgyules_varosliget","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:37","title":"A Fővárosi Közgyűlés ülésére toboroz embereket a CÖF, hogy megvédjék a Liget-projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci helyzetben” – véli a hallgatói önkormányzat elnöke. ","shortLead":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci...","id":"20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f3308-c717-490c-b75f-3a4c5e4a1391","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:23","title":"SZFE-s hallgatók: Nem fogjuk beengedni az új vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékos háromszettes győzelemmel bejutott a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójába.\r

","shortLead":"A magyar játékos háromszettes győzelemmel bejutott a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójába.\r

","id":"20200929_balazs_attila_roland_garros_masodik_fordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044afc2-b2a2-44a2-b66b-6d7a6ed87dba","keywords":null,"link":"/sport/20200929_balazs_attila_roland_garros_masodik_fordulo","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:16","title":"Balázs Attila is második körös a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]