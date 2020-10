Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b","c_author":"","category":"itthon","description":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei Cserdiben.","shortLead":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei...","id":"20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8236d04e-41a1-4498-851e-e60fb3e43d87","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","timestamp":"2020. október. 04. 20:22","title":"Bogdán Gyula nyerte az időközi polgármester-választást Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek. Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért a bűnszervezet vezetőire.","shortLead":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek...","id":"20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c2dce-92db-4670-84ff-53badadc81be","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","timestamp":"2020. október. 05. 10:39","title":"Vádat emeltek az olasz húsmágnással és a társaival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint amilyen az valóban volt.\r

","shortLead":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint...","id":"20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c406986-78fd-442e-b9fc-02ddb02f6f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 07:36","title":"Trump ellenfelének újabb koronavírustesztje lett negatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","shortLead":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","id":"20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b01c9c-86bf-43fb-b51f-f67b16e6d703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. október. 05. 06:03","title":"A Lenovo kitalálta, hogy nem fogjuk elhagyni a vezeték nélküli fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4c2b48-caa7-4f0b-afd7-a62197ae6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Eger és Szarvaskő között.","shortLead":"Két autó ütközött össze Eger és Szarvaskő között.","id":"20201004_Teljes_utlezaras_van_a_25os_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee4c2b48-caa7-4f0b-afd7-a62197ae6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65439af-38ff-4ce2-a5f4-bf90faf79d97","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Teljes_utlezaras_van_a_25os_fouton","timestamp":"2020. október. 04. 11:31","title":"Teljes útlezárás van a 25-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden egy támogató petíciót is átadtak az autonómiájukért futóknak.","shortLead":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden...","id":"20201004_SZFE_stafeta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c0a29-2bc5-478b-9f51-4bf2c2adcb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_SZFE_stafeta","timestamp":"2020. október. 04. 17:30","title":"Befutottak Szegedre a színművészetisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]