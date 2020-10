Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1970. október 5-én jelent meg a Led Zeppelin harmadik albuma, a Led Zeppelin III.\r

\r

","shortLead":"1970. október 5-én jelent meg a Led Zeppelin harmadik albuma, a Led Zeppelin III.\r

\r

","id":"20201005_Ma_otven_eves_a_Led_Zeppelin_korszakalkoto_lemeze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcdfda0-3785-495b-b89a-73803d45134f","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_Ma_otven_eves_a_Led_Zeppelin_korszakalkoto_lemeze","timestamp":"2020. október. 05. 14:38","title":"Ma ötvenéves a Led Zeppelin korszakalkotó lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és a szabályozásban vannak véleménykülönbségek. A szakszervezet szerint viszont a rapid módon elfogadott törvénybe beleremeghet az állami ellátó rendszer.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és...","id":"20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758d36a0-91e4-4849-b132-68fe2b0fad92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","timestamp":"2020. október. 06. 10:34","title":"Magyar Orvosok Szakszervezete: Csapdába csalták az orvostársadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293eabfc-4d03-4632-acd3-36ee9dbc45a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió azt szeretné, ha a felhasználók nagyobb kontrollt kapnának afölött, hogy milyen alkalmazások vannak a készülékeiken. Ha megszavazzák, a gyártók által előre telepített összes appot törölhetjük majd a telefonról.","shortLead":"Az Európai Unió azt szeretné, ha a felhasználók nagyobb kontrollt kapnának afölött, hogy milyen alkalmazások vannak...","id":"20201005_europai_bizottsag_bloatware_elore_telepitett_alkalmazasok_torlese_digital_service_act","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=293eabfc-4d03-4632-acd3-36ee9dbc45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef061-a84d-44ae-9c40-47d78488a30c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_europai_bizottsag_bloatware_elore_telepitett_alkalmazasok_torlese_digital_service_act","timestamp":"2020. október. 05. 09:03","title":"Új EU-s szabály jöhet: vége a telefonról letörölhetetlen alkalmazásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban.","shortLead":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás...","id":"20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4ff3c-d936-401b-b6e8-6d7a927557c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","timestamp":"2020. október. 05. 16:09","title":"Barack Obamát idézve hívta fel Áder János a figyelmet a klímakatasztrófára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A havi és a félhavi bérlet is bekerült a kínálatba.","shortLead":"A havi és a félhavi bérlet is bekerült a kínálatba.","id":"20201006_mav_applikacio_jegyvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97012b7-eb80-45a5-9fae-48c017624dbc","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_mav_applikacio_jegyvasarlas","timestamp":"2020. október. 06. 10:37","title":"Már bérletet is lehet venni a MÁV applikációjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vuhanban elvégzett felmérés szerint sokaknak tett rosszat, hogy állandóan értesültek a hírekről.","shortLead":"A Vuhanban elvégzett felmérés szerint sokaknak tett rosszat, hogy állandóan értesültek a hírekről.","id":"20201005_depresszio_koronavirus_vuhan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024da04-9210-4e40-a9dd-91dbd4c24945","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_depresszio_koronavirus_vuhan","timestamp":"2020. október. 05. 19:21","title":"Depressziót idézhet elő a közösségi média túlzott használata a világjárvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","shortLead":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","id":"20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209a7c2-96c7-4626-8e82-8b52227c11fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","timestamp":"2020. október. 05. 07:02","title":"Orbán sportfogadós videójával nem foglalkozik a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]