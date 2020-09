Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Közel háromszázezer ember lett koronavírusos az elmúlt 24 órában.

","shortLead":"Közel háromszázezer ember lett koronavírusos az elmúlt 24 órában.\r

Átlépte a 31 milliót a fertőzöttek száma világszerte ","shortLead":"Az elmúlt héten tíz esetben kellett intézkedni a MÁV járatain, mert az utasok egy része nem viselt maszkot. Az elmúlt héten tíz esetben kellett intézkedni a MÁV járatain, mert az utasok egy része nem viselt maszkot. Megütötte az utas a kalauzt, mert rászólt, hogy vegyen fel maszkot Az összes elvégzett PCR-vizsgálat 3-33 százaléka fizetős, attól függően, melyik laborról van szó. A szülők pedig továbbra sem állíthatnak ki igazolást a gyereküknek, mert a jelenlegi járványhelyzetben csak az orvos tudja megállapítani, hogy fennáll-e a koronavírus-fertőzés gyanúja. A járvány legfrissebb adatairól tartott sajtótájékoztatót Müller Cecília országos tiszti főorvos és az operatív törzs. Operatív törzs: 49 embert már büntettek, mert nem volt rajtuk maszk A szülők pedig...","id":"20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54851222-624c-4784-b444-1a98fb5c72ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:57","title":"Operatív törzs: 49 embert már büntettek, mert nem volt rajtuk maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti Operettszínházban. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti Operettszínházban. Vadai Ágnes most a legfőbb ügyésznél érdeklődött. Az operettszínházi zaklatásról szóló kérdést feljelentésnek vette Polt Müller Cecília arra kérte az oltásellenes mozgalmakat, ne terjesszék nézeteiket. A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a meglévő szabályok szigorítását nem tervezik abban az esetben, ha azokat betartják az emberek, de a járvány aktuális helyzetét látva ezen változtathatnak. Operatív törzs: az új fertőzöttek negyede 30 év alatti A tiszti főorvos arról is beszélt...","id":"20200921_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ff108b-23b2-4964-b20f-c611249fa2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus_hetfo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:04","title":"Operatív törzs: az új fertőzöttek negyede 30 év alatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy 37 éves beteg is. Elhunyt egy 37 éves beteg is. Több mint 4500-an felgyógyultak már a betegségből. Meghalt nyolc koronavírusos beteg, 20 ezerhez közelít regisztrált fertőzöttek száma