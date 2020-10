Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Earthshot Prize lesz a valaha volt legnagyobb pénzjutalommal járó környezetvédelmi elismerés.","shortLead":"Az Earthshot Prize lesz a valaha volt legnagyobb pénzjutalommal járó környezetvédelmi elismerés.","id":"20201008_David_Attenborough_es_Vilmos_herceg_megalapitottak_a_kornyezetvedelmi_Nobeldijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b4f3a5-65cc-4825-a586-d5580248e38f","keywords":null,"link":"/elet/20201008_David_Attenborough_es_Vilmos_herceg_megalapitottak_a_kornyezetvedelmi_Nobeldijat","timestamp":"2020. október. 08. 10:55","title":"David Attenborough és Vilmos herceg megalapították a \"környezetvédelmi Nobel-díjat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821124e8-3730-4067-962f-2807e47bffb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely miniszter korábban úgy fogalmazott: a reptér visszaszerzése helyes célkitűzés.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter korábban úgy fogalmazott: a reptér visszaszerzése helyes célkitűzés.","id":"20201009_budapest_airport_mol_orban_viktor_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821124e8-3730-4067-962f-2807e47bffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27c4d0f-685d-4c41-8c4f-7d410c6d32d5","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_budapest_airport_mol_orban_viktor_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 09. 12:29","title":"A Bloomberg szerint Orbánék rárepülnek a Budapest Airportra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","shortLead":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","id":"20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6c4299-7c4c-4d1c-8421-11249e0ee060","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","timestamp":"2020. október. 08. 08:32","title":"Élő adásban kergetett el egy mosómedvét a Fehér Háznál a CNN riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","shortLead":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","id":"20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d4708a-e4ea-4280-ac0a-fb0b9b68cd5a","keywords":null,"link":"/elet/20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","timestamp":"2020. október. 08. 14:32","title":"Marihuánával kapták el Rekop György humoristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett volna Bécsbe a svájci emigrációból, amikor 1945. október 8-án, hetvenöt évvel ezelőtt Zürichben meghalt. Sokaknak csak Walt Disney infantilizált Bambija jut róla az eszébe, pedig az ő Bambija egészen más, felnőtt és emberi drámákat jelképező Bambi, és csak egyik eleme egy gazdag életműnek, amelyben az esszétől a politikai publicisztikán át a pornóregényig szinte minden írásos műfaj jelen volt.","shortLead":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett...","id":"20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0abba9-b850-40fe-a6ed-ced335ab8caf","keywords":null,"link":"/360/20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","timestamp":"2020. október. 08. 19:00","title":"A modernizmustól a pornón és a vadászaton át Bambiig – 75 éve halt meg Felix Salten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai parádéra készül.","shortLead":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai...","id":"20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d1f58-15c6-4581-ac76-23dcf01b5455","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","timestamp":"2020. október. 09. 09:37","title":"Radarképeken látni, hogy gyülekezik az észak-koreai sereg, elkészülhetett az új fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4afd5b0-40be-4742-b297-c3670ae6d0c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 35 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Átlépte a 35 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban.","id":"20201009_koronavirus_Magyarorszag_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4afd5b0-40be-4742-b297-c3670ae6d0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9563e4d3-7f99-4732-b51d-5198725cff85","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_Magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. október. 09. 09:07","title":"1176 új fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint nem igaz a Jelen című hetilap vele foglalkozó írása.","shortLead":"Az ügyvéd szerint nem igaz a Jelen című hetilap vele foglalkozó írása.","id":"20201008_magyar_gyorgy_simonka_gyorgy_simonkane_gabor_marianna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ae32a9-a1d3-4abe-a6f6-b6b18ee66c15","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_magyar_gyorgy_simonka_gyorgy_simonkane_gabor_marianna","timestamp":"2020. október. 08. 08:52","title":"Magyar György: Nem védem Simonka nejét, nem igaz, amit írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]