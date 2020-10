Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fdab4d1-716a-43db-a300-54ec2089734a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Adómentes lesz a főzés, évi 86 literig.","shortLead":"Adómentes lesz a főzés, évi 86 literig.","id":"20201011_Tallai_Gyozott_a_palinkaszabadsagharc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fdab4d1-716a-43db-a300-54ec2089734a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af56c95-03bd-4052-a8de-f5173e1c261a","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tallai_Gyozott_a_palinkaszabadsagharc","timestamp":"2020. október. 11. 08:31","title":"Tállai: Győzött a pálinka-szabadságharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és végtagprotézisét is megmutatják abban az új dokumentumfilmben, amely Frida Kahlo legendás életútját idézi fel.","shortLead":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és...","id":"202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb32c2a-e5a7-41fe-b76e-65da965ae63a","keywords":null,"link":"/360/202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Éld az életet! – hirdette mindennapi kínjai ellenére Frida Kahlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? 