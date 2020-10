Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban már fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban...","id":"20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486fe7b-97ba-47df-b7a8-905efd822a71","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Sok eső várható a jövő héten, itt-ott hajnali fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozásához járulnak hozzá. ","shortLead":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi...","id":"20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cb3b77-d748-4634-afeb-45f510286547","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","timestamp":"2020. október. 10. 18:47","title":"Már több mint ötszáz pszichológus áll ki a Meseország mindenkié című könyv mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","shortLead":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","id":"20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4c97ed-9f54-443a-a6b7-590a76d9fa80","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","timestamp":"2020. október. 10. 16:10","title":"Afrikai oroszlánok születtek Nyíregyházán, most megnézheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Almazbek Atambajev korrupció miatt ült, az érvénytelen múlt heti választás után szabadították ki. Szombaton miniszterelnökké nevezte ki a parlament riválisát, Szadir Zsaparovot.","shortLead":"Almazbek Atambajev korrupció miatt ült, az érvénytelen múlt heti választás után szabadították ki. Szombaton...","id":"20201010_kirgiz_valsag_atambajev_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414dcd5b-60ac-4ead-93fd-0dec5547e334","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_kirgiz_valsag_atambajev_orizetben","timestamp":"2020. október. 10. 15:27","title":"Elfogták a volt kirgiz elnököt, akit tüntetők szabadítottak ki a börtönből néhány napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bf25a-63fe-45e1-a934-150529a642f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jelenlegi formájában nem tudna működni a Bundesliga a Bayern vezérigazgatója szerint.","shortLead":"A jelenlegi formájában nem tudna működni a Bundesliga a Bayern vezérigazgatója szerint.","id":"20201011_Rummenigge_ugy_erzi_nezok_nelkul_oriasi_karokat_szenved_a_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35bf25a-63fe-45e1-a934-150529a642f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e8e0c2-40d0-435a-859b-c6c81bef2ad4","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Rummenigge_ugy_erzi_nezok_nelkul_oriasi_karokat_szenved_a_foci","timestamp":"2020. október. 11. 10:06","title":"Rummenigge úgy érzi, nézők nélkül óriási károkat szenved a foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig több mint kétmilliárdot nyerhetett volna.","shortLead":"Pedig több mint kétmilliárdot nyerhetett volna.","id":"20201010_A_heten_sem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bcf272-ab4f-4572-ac77-49aedeeee47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_A_heten_sem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. október. 10. 20:25","title":"A héten sem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek harca, írja szerzőnk. Szerinte éppen ettől a szimbolikus nyelvtől kellene szabadulni, éppen a rendszer szimbolikus játszmáit nem szabad újrajátszani. Voltak, akiknek ezt a csapdát az SZFE-demonstrációkon sem sikerült elkerülniük.","shortLead":"Amit az SZFE körüli harcban látunk, az nem \"értékvita\" vagy \"identitásküzdelem\", és nem a nemzetiek és nemzetellenesek...","id":"20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c4d57-1c02-43d4-b327-ad730a99a70b","keywords":null,"link":"/360/20201010_Paraszka_Boroka_Ki_lehete_lepni_a_Vidnyanszky_mokuskerekbol","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Parászka Boróka: Ki lehet-e lépni a Vidnyánszky-mókuskerékből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]