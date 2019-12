Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás a feladatra. A rendelkezésre álló keretnek kevesebb, mint a felét költötték el eddig.","shortLead":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás...","id":"20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d1557-fd76-483e-b03a-786f95c248a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","timestamp":"2019. december. 06. 14:14","title":"Uniós pénz van a magyarországi roma gettók felszámolására, de alig történik valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","shortLead":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","id":"20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62017439-e8f8-44a4-ad5d-0cbc790da94c","keywords":null,"link":"/sport/20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","timestamp":"2019. december. 05. 14:11","title":"Botrány a gyorskorcsolyázóknál: „Egyre kevesebbet sírdogál Lina”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","shortLead":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","id":"20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6770b56-0a95-4d56-b7ce-ace434b5eafa","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","timestamp":"2019. december. 05. 12:48","title":"MTVA: Jó döntés volt, hogy nem megyünk az Eurovízióra, máris rekordot döntött A Dal 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi amerikai filmes testülettől, amely kedden jelentette be idei díjazottjait.","shortLead":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi...","id":"20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd6961d-e0e4-4d15-b430-5697a5f4aed1","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","timestamp":"2019. december. 05. 08:10","title":"Az ír című film kapta a National Board of Review fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","shortLead":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","id":"20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae596960-1fec-4155-8dc0-a13d0dca47c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 16:36","title":"Összeállítják a vádiratot Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","shortLead":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","id":"20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797b719-97ca-410f-8d65-98def8988fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","timestamp":"2019. december. 05. 06:15","title":"Hat brit milliárdosnak annyi pénze van, mint egy egész ország lakosságának együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi 217 millió után.\r

","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi...","id":"20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11864379-7897-43b8-99ee-c2e139807a34","keywords":null,"link":"/sport/20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","timestamp":"2019. december. 05. 19:32","title":"Egészségügyi központot épít tao-támogatásból Tállai András focicsapata Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","shortLead":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","id":"20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ecbe6a-346c-45a0-bf0d-e42a122cd5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"Nagyon rossz adat érkezett a német gazdaságból, kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]