[{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor a rendszerszintű rasszizmusból fakadó problémák mellett a járvánnyal is meg kell küzdeni.","shortLead":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor...","id":"20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecfdc19-99a5-41af-9950-2021fad92468","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","timestamp":"2020. október. 14. 10:43","title":"Összefogást kér Stevie Wonder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az indok: mert elmentek a hallgatók is. ","shortLead":"Az indok: mert elmentek a hallgatók is. ","id":"20201012_SZFE_Kael_Csaba_megbeszeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5321b-78e2-4dac-bc11-804005f6b690","keywords":null,"link":"/elet/20201012_SZFE_Kael_Csaba_megbeszeles","timestamp":"2020. október. 12. 17:32","title":"SZFE: Elmaradt az oktatók és Káel Csaba megbeszélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsabban, mint a többség, de lassabban, mint az igazán profik.","shortLead":"Gyorsabban, mint a többség, de lassabban, mint az igazán profik.","id":"20201013_Vajon_mennyi_ido_alatt_rakja_ki_a_Rubikkockat_Chris_Pratt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2c7680-feef-4090-b902-ee475f04002a","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Vajon_mennyi_ido_alatt_rakja_ki_a_Rubikkockat_Chris_Pratt","timestamp":"2020. október. 13. 08:29","title":"Vajon mennyi idő alatt rakja ki a Rubik-kockát Chris Pratt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik nem szorultak kórházi kezelésre.","shortLead":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik...","id":"20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151a776e-c7c0-490c-a27b-7f71599a2353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. október. 12. 21:03","title":"Öt hónapig nem érzett szagokat és ízeket egy koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","shortLead":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","id":"20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8dd14-da3f-4c93-9a9d-2cf87c81f9f7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Szlovákiában leesett az első hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben. ","shortLead":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati...","id":"20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246c508-cc7d-412b-8b86-790265436088","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","timestamp":"2020. október. 13. 16:14","title":"Működési zavarok, elfogadhatatlan sérelmek – értékelte a béremelésről is szóló törvényt a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió forintot nem a járvány elleni védekezésre költött el, így feloszlatták a testületet.","shortLead":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió...","id":"20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2318ee-9f89-4d10-ade7-567867d2cadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 11:08","title":"190 milliót tapsolt el Nagytarcsa a veszélyhelyzet ürügyén, feloszlatta magát a képviselő-testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt, a Navalnij-mérgezés kapcsán orosz tisztviselők névsorának összeállításáról is megegyeztek.","shortLead":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt...","id":"20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf22e4e-b89f-4379-a714-0b68da688158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","timestamp":"2020. október. 12. 15:10","title":"Szijjártó Péter kioktatta az uniós külügyminisztereket az EU alapszerződéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]