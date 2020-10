Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden nap így lesz. ","shortLead":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden...","id":"20201013_SZFE_epulet_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580987e7-3a85-4eea-802d-0b195115564b","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFE_epulet_internet","timestamp":"2020. október. 13. 18:45","title":"Elment az internet az SZFE épületeiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónappal a Microsoft Edge 85 megjelenése után megérkezik a 86-os verzió a windowsos és maces számítógépekre. Jó pár újdonságot fedezhetünk fel majd benne.","shortLead":"Néhány hónappal a Microsoft Edge 85 megjelenése után megérkezik a 86-os verzió a windowsos és maces számítógépekre. Jó...","id":"20201013_microsoft_edge_86_bongeszo_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4966f5-d27d-4416-a07b-85791303f03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_microsoft_edge_86_bongeszo_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 13. 19:03","title":"Windows 10 van a gépén? Új funkciók jöttek a böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak majd az első űrhajósok a Mars felé. Ehhez azonban be kell tartani néhány szabályt.","shortLead":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak...","id":"20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791bed88-e0c5-4ae7-8c6d-72dbe456d4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","timestamp":"2020. október. 14. 12:33","title":"Kiadta a parancsot a NASA: a Holdon nincs háború, és a szemetelés is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben koronavírus-fertőzött volt.","shortLead":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben...","id":"20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b148b8-ccc3-417a-a2ba-d6039ac8f3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 14. 09:19","title":"Rovó László szegedi rektor kirúgta az ellene etikai eljárást indító bizottság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d209dd-823b-4542-8db2-88992b1d6001","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","timestamp":"2020. október. 13. 20:40","title":"Mutatjuk az új iPhone-ok magyar árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki felmentéséről. Bár nemzetközileg jegyzett szakemberről van szó, családjával együtt külföldre költözik. Az egyetem szerint megalapozott indokokról van szó.","shortLead":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki...","id":"20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21052203-a83d-4483-98eb-22406899d066","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","timestamp":"2020. október. 15. 11:15","title":"Panaszkodás Facebookon – ezért is rúgták ki a szegedi egyetem etikai bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére az okosórájával hívott segítséget.","shortLead":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére...","id":"20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b04bee-7673-45b2-a08a-dd1ae8099e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Autóbalesetet szenvedett a férfi, az Apple Watch-on keresztül hívott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül a koronavírus-oltás. A testület ajánlást is közreadott, amelyben felsorolja, hogy kik kaphatják meg először a vakcinát.","shortLead":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül...","id":"20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a0c30-01ba-4617-b886-ab7c69933ff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Bár oltás még nincs, oltási stratégia már van az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]