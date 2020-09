Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","shortLead":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","id":"20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a7edb-9ffe-4d46-a1e4-2b0f70a5a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:22","title":"Nem vár sarc az autósokra – közleményben válaszolt az I. kerület a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cccecb-8b51-4cc9-8311-c2a23d921eb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Mercedes-Benz eCitaro buszával indul a kormány zöldbusz-programja Debrecenben, amelytől a hazai buszgyártás felvirágoztatását is várják. A típust a BKV már 2019 nyarán kipróbálta.","shortLead":"A Mercedes-Benz eCitaro buszával indul a kormány zöldbusz-programja Debrecenben, amelytől a hazai buszgyártás...","id":"20200901_Made_in_Germany_elstartolt_a_nagy_magyar_zoldbuszprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82cccecb-8b51-4cc9-8311-c2a23d921eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe25fee6-b4b2-4394-b848-35b929c6b911","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_Made_in_Germany_elstartolt_a_nagy_magyar_zoldbuszprogram","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:51","title":"Made in Germany: elstartolt a nagy magyar zöldbusz-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások befektetési képessége. A hitelmoratórium és a különféle hitelkonstrukciók rengeteg pénzt csatornáznak a háztartások zsebébe, nagyrészt a jövőből. ","shortLead":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások...","id":"20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2080e77-17b3-46ee-a338-cd55ca36afe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"A kormány a családokkal próbálja kihúzatni a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidarítását az SZFE diákjaival és tanáraival.","shortLead":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidarítását az SZFE diákjaival és tanáraival.","id":"20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66f10a5-44d6-4e0b-9e90-5b871c3aa243","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:15","title":"Piros-fehér szalagok kerültek a Képzőművészeti Egyetemre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti a típusjóváhagyási jogszabályokat, például az autója károsanyag-kibocsátása a valóságban magasabb az engedélyezettnél. ","shortLead":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti...","id":"20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dd894-d05d-40b8-bad0-d417486947ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:26","title":"Szigorodnak az autók ellenőrzési szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és pontosan lehet észlelni a levegőben terjedő vírusokat.","shortLead":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és...","id":"20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa55ab9-c61d-4f52-9708-13db7e190253","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:05","title":"Gyorsan kimutatja a levegőben terjedő vírusokat egy új találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","shortLead":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","id":"20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf77ccf-10e1-4828-8241-a3601c64d719","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:17","title":"Rendőri igazoltatás közben állt le a légzése egy férfinak Tevelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt, hogy az ilyesfajta gyógyszerhelyettesítők akkor is hatásosak lehetnek, ha a beteg tudja milyen szert vett be.","shortLead":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt...","id":"20200902_hatasos_placebo_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda0565-6829-4910-91b5-90212054fc36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_hatasos_placebo_magyarazat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:03","title":"A kísérlet eredménye: még akkor is hatásos volt a placebo, amikor a beteg tudta, hogy hatástalan a szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]