Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.

","shortLead":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

Több megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat

Komoly kárösszeget sejtet, amikor egy Rolls-Royce tör össze egy Lamborghinit
A bónusz a történetben, hogy a feltehetően vétkes sofőr gyorsan elmenekült a helyszínről. Meghallgatták Michel Barnier főtárgyaló beszámolóját, aki összefoglalta a megrekedt egyeztetések jelenlegi állását. A tagállamok már a legrosszabbra készülnek, a britek pedig ezen meglepődtek.

Megkezdi a felkészülést a megállapodás nélküli Brexitre az EU
A Brexit-tárgyalások állásáról vitáztak elsőként az uniós állam- és kormányfők a csütörtök délután kezdődött kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójukon. A szövetség tehát a napokban úgy döntött, hogy biztonsági okokból transz nők nem játszhatnak nemzetközi meccseken. A tudomány álláspontja nem egységes, pedig a kérdés tisztázása több sportágban is fontos lenne.

Mi történik, ha egy transz nő ütközik egy született nővel?
A címbéli kérdés a szó szoros értelmében értendő, és a Rögbi Világszövetség (World Rugby) válasza az, hogy ilyenkor a gyengébb felépítésű játékos nagyobb sérülésveszélynek van kitéve. Miközben a tagállami vezetők utaznak, az Európai Parlamentben úgy döntöttek, hogy a jövő heti plenáris ülést sem Strasbourgban, sem Brüsszelben nem tartják meg. Ehelyett – ahogy erre már volt példa – videokonferencia formájában rendezik meg, az Európa-szerte egyre romló járványhelyzet miatt.

Indul az EU-csúcs egy nagy téttel: sikerül-e megegyezni a Brexitről
Csütörtökön és pénteken ismét személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben, hogy a szokásos őszi EU-csúcson vegyenek részt.

","shortLead":"A három tolvajnak egy 35 ezer forintot érő televíziót sikerült zsákmányolnia.\r

Izgalmas dízel: beárazták a 200 lóerős új VW Golf GTD-t
A komoly teljesítmény mellé 400 Nm-es nyomaték és relatíve szerény fogyasztás társul.

Vízóra-leolvasónak mondták magukat, de a tévét lopták el
A három tolvajnak egy 35 ezer forintot érő televíziót sikerült zsákmányolnia.

Megfékezték a Kilimandzsárón tomboló tűzvészt
Már ellenőrzés alatt tartják a lángokat, amelyek a Kilimandzsárót övező nemzeti park területének öt százalékát perzselték fel.