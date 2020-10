Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön és pénteken ismét személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben, hogy a szokásos őszi EU-csúcson vegyenek részt. Miközben a tagállami vezetők utaznak, az Európai Parlamentben úgy döntöttek, hogy a jövő heti plenáris ülést sem Strasbourgban, sem Brüsszelben nem tartják meg. Ehelyett – ahogy erre már volt példa – videokonferencia formájában rendezik meg, az Európa-szerte egyre romló járványhelyzet miatt.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken ismét személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben, hogy a szokásos őszi...","id":"20201015_EUcsucs_kozeppontban_a_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792b365c-3d44-4f91-b4c1-787cfd115a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_EUcsucs_kozeppontban_a_brexit","timestamp":"2020. október. 15. 10:32","title":"Indul az EU-csúcs egy nagy téttel: sikerül-e megegyezni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ae6896-868f-4b19-b3cb-4672298084cc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201013_Buli_0_24ben__Eric_Idle_elettortenete_7_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ae6896-868f-4b19-b3cb-4672298084cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656f7c26-cc6d-4f83-804d-088099dbaf72","keywords":null,"link":"/360/20201013_Buli_0_24ben__Eric_Idle_elettortenete_7_resz","timestamp":"2020. október. 13. 19:00","title":"Buli 0-24-ben – Eric Idle élettörténete, 7. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0","c_author":"Oroszi Babett, Szőke Dániel","category":"360","description":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes vezetése ügyesebb volt. Bátorfi Béla köre úgy jutott hozzá egy alaphangon is 907 milliós ingatlancsomaghoz több száz millióval olcsóbban, hogy abban hatóság nem egykönnyen talál hibát.

","shortLead":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes...","id":"202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865d6c9-d286-4407-8764-f6d1c5e7163d","keywords":null,"link":"/360/202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","timestamp":"2020. október. 15. 06:30","title":"Sokba fáj a VII. kerületieknek az \"Orbán fogorvosáról\" is szóló Király utcai ingatlanos kavarás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani a kezdőcsapaton.\r

","shortLead":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani...","id":"20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5969935-0c52-4a2b-aba9-fd14930e5649","keywords":null,"link":"/sport/20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. október. 14. 20:04","title":"Ezzel a kezdővel megy neki az oroszoknak a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","shortLead":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","id":"20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faa1998-602a-4db1-a713-e1f8b00291e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","timestamp":"2020. október. 14. 14:52","title":"Megint sikerült újat mutatni szabálytalan szállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","id":"20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb66fdd-e90a-4f10-9638-4c270bd0c2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","timestamp":"2020. október. 13. 20:03","title":"Szokott reggelente sportolni? A tudósok találtak rá egy igen jó okot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","shortLead":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","id":"20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d250c1-e4a4-4bb7-a710-3f120c04d423","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","timestamp":"2020. október. 15. 09:40","title":"Használt elektromos autókra is adnak ingyenpénzt a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztetnek az állatorvosok, hogy a melegebb éghajlat kedvez a parazitáknak, és az általuk terjesztett betegségek, például a babéziózis egyre inkább sújtják a háziállatokat. ","shortLead":"Arra figyelmeztetnek az állatorvosok, hogy a melegebb éghajlat kedvez a parazitáknak, és az általuk terjesztett...","id":"20201013_Es_on_tudja_hogyan_hat_a_klimavaltozas_szeretett_kutyajara_macskajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea61690c-64ea-4901-8469-896c8c777ec1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Es_on_tudja_hogyan_hat_a_klimavaltozas_szeretett_kutyajara_macskajara","timestamp":"2020. október. 14. 09:57","title":"A felmelegedés miatt vígan szaporodnak a kullancsok és egyre több kutyát fertőznek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]