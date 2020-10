Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e598f383-1a63-4604-834e-7d1028b2fae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti börtönben kapott munkát mindkét elítélt.","shortLead":"A kecskeméti börtönben kapott munkát mindkét elítélt.","id":"20201022_Kocsis_Istvan_Mengyi_Roland_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e598f383-1a63-4604-834e-7d1028b2fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90ce9e-5f89-4892-a3e6-3fb2f8e4c573","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Kocsis_Istvan_Mengyi_Roland_borton","timestamp":"2020. október. 22. 06:52","title":"Kocsis István ételt oszt, Mengyi Roland könyvtáros a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették. Peter Madsent 2018-ban ítélték életfogytig tartó börtönre egy svéd újságíró megölése miatt.","shortLead":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették...","id":"20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22c5af-3949-43e1-ac40-1720de345b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","timestamp":"2020. október. 20. 14:41","title":"Szökni próbált a börtönből a dán tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","shortLead":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","id":"20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76953583-87dd-4eb7-a30c-402a8a295787","keywords":null,"link":"/sport/20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 21. 16:27","title":"Jövő péntektől árulják a jegyeket a válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a63769-20ba-44f7-8e61-1f94bd26cd58","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az ökolábnyom csökkentésnek számtalan módja van, ám a gyártók és cégek kínálta termékek választása és fogyasztása mellett a legjobb és legbiztosabb eszköz, ha nem használunk többet annál, mint amire valóban szükségünk van, és nem foglalunk nagyobb helyet, több energiát, mint amennyi az életterünknek és életünknek valóban kell. ","shortLead":"Az ökolábnyom csökkentésnek számtalan módja van, ám a gyártók és cégek kínálta termékek választása és fogyasztása...","id":"20201021_Downsizing_mint_aktivizmus__hogyan_alkalmazkodhatunk_a_bolygonk_igenyeihez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a63769-20ba-44f7-8e61-1f94bd26cd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d22e7b-402a-48b2-bdb4-951f3635ec2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201021_Downsizing_mint_aktivizmus__hogyan_alkalmazkodhatunk_a_bolygonk_igenyeihez","timestamp":"2020. október. 21. 15:00","title":"Downsizing, mint aktivizmus - hogyan alkalmazkodhatunk a bolygónk igényeihez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre, diplomataútlevelet használ a Fradi egykori focistája, de titokzatos feladatokra megbíztak egy olimpiai bajnok kajakost is. A kapcsolat annyira szoros, hogy amikor megkérdeztük Szöllősi Györgyöt a feladatairól, akkor a külügy válaszolt helyette. ","shortLead":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre...","id":"20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448e419-5e61-4ed2-acfe-db69122a4ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"Egyre több sportoló van a külügy körül, és egyre titokzatosabb, mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is lemorzsolódtak. A Jobbikot többen, a Momentumot valamivel kevesebben támogatják, a DK helyzete nem változott. Ezek az októberi pártpreferenciák a Závecz Research szerint.","shortLead":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is...","id":"20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e1647-a2d8-4756-8eee-2ea9d0db8aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","timestamp":"2020. október. 22. 07:48","title":"Vidéken és Budapesten is csökkent a Fidesz tábora, de a szavazói továbbra is nagyon aktívak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és november elején hétvégén végzik, 6000 helyszínen, antigén gyorsteszttel. Még a hadsereget is mozgósították.","shortLead":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és...","id":"20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb8c823-7b44-4cb6-a9eb-ec5baf45dc78","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","timestamp":"2020. október. 20. 19:36","title":"Tíz napra karanténba küldik, aki nem vesz részt az önkéntes koronavírusteszten Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","shortLead":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","id":"20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216a21c-fa3a-4067-839c-d48cccf313e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","timestamp":"2020. október. 20. 17:22","title":"Szabó Tímea lehet a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]