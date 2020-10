Az elmúlt években többféle aspektusból is hallhattunk már a Vivo által gyártott okostelefonokról, az európai piacra azonban eddig nem lépett be a gyártó. Most, a keleti terjeszkedés után a vállalatnál úgy döntöttek, Európában is megvetik a lábukat.

A tervek szerint első körben az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Olaszországban és Spanyolországban lesz majd jelen képviselettel a kínai gyártó. Az első telefonra nem is kell sokat várni: olyannyira nem, hogy már be is mutatták a Vivo X51 5G-t, ami az Ázsiában kapható X50 Pro európai változata lesz. Az elnevezésen valószínűleg azért változtattak, mert az – egyébént a cégcsoporthoz tartozó – RealMe-nek már van egy X50 Prója Európában. Ugyanakkor az európai és a kínai modell között nemcsak a név a különbség, a szoftverén is módosítottak.

© Vivo

A csúcsmobil mellé érkezik néhány középkategóriás készülék is: például az Y70 és az Y20, az Y11 pedig a belépő szintet jelenti majd. Emellett jön két, a Google digitális asszisztensével is jól használható vezeték nélküli fülhallgató. Az egyik a True Wireless Stereo Earphone Neo, amit zajcsökkentő funkcióval láttak el, míg a másik a Wireless Sport Earphone, amit szabadtéri használatra terveztek, így nagyobb akkumulátorral (és ezáltal hosszabb üzemidővel is) büszkélkedhet.

A Vivo persze semmit nem bíz a véletlenre, így piacra lépés előtt 9000 embert szondáztattak meg, hogy milyen lenne a fogadtatás – aminek kiértékelése a jelek szerint többségében pozitív visszajelzést hozhatott. És persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Vivo jelenleg a világ hatodik legnagyobb mobilgyártója a Counterpoint Research piackutató cég felmérése szerint. A nyitással valószínűleg az amerikai szankciók miatt Európában is meggyengült Huawei által hagyott piaci rést szeretnék betölteni.

A mobilgyártó nemrég mutatta okostelefon-prototípusát, egy valóban színváltós telefont.

