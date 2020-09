Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üzent Orbán Viktornak, de a menekültválság hatásairól, az EU külpolitikájáról és a fehérorosz-helyzetről is beszélt a német lapnak adott interjújában Manfred Weber. ","shortLead":"Üzent Orbán Viktornak, de a menekültválság hatásairól, az EU külpolitikájáról és a fehérorosz-helyzetről is beszélt...","id":"20200906_Manfred_Weber_a_Spiegelnek_Ha_nincs_jog_nincs_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5c7a46-1c9f-4940-a401-5a4bb8a4d8be","keywords":null,"link":"/360/20200906_Manfred_Weber_a_Spiegelnek_Ha_nincs_jog_nincs_penz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:00","title":"Manfred Weber a Spiegelnek: \"Ha nincs jog, nincs pénz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec napilap.","shortLead":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec...","id":"20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113f941c-719c-4984-9a4f-41c9f8b2c3ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:03","title":"2700 éves palota maradványaira bukkantak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d679f7c-0fdb-44c2-a02f-a28813a0a16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:52","title":"Meghekkelték a Nemzeti Színházat a Színművészeti miatt tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","shortLead":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","id":"20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ec4854-422c-44d9-81d2-1d627c046c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:54","title":"Az amerikai elnökválasztás napjából választási hét lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","shortLead":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","id":"20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3c8ea-44dc-450e-b460-7992e80a3bce","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:56","title":"Salman Rushdie is üzent a színművészetiseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","shortLead":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","id":"20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad0c738-77ca-4a23-9c60-665bbd81de9e","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:38","title":"Rossi: Majdnem mindenben felülmúltuk az oroszokat, csak gólt ők rúgtak többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27e6082-b6d2-4acc-8419-74e8e36d9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:03","title":"Ez történt: lecserélte tarifáit a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","shortLead":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","id":"20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d95f06b-62fc-442e-8f7c-1f2f6e02001a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:12","title":"Kásler is a fiatalokat győzködi: \"Csatlakozzatok a mindennapi hősök soraihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]