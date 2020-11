Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rontotta a Raiffeisen a 2020-as GDP-előrejelzését. Úgy számolnak, hogy még 2021-ben sem fog visszatérni a magyar gazdaság a válság előtti szintre.","shortLead":"Rontotta a Raiffeisen a 2020-as GDP-előrejelzését. Úgy számolnak, hogy még 2021-ben sem fog visszatérni a magyar...","id":"20201105_Raiffeisen_recesszio_gdp_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a064eb0e-5ade-4bc4-aa14-06e296a1b1e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Raiffeisen_recesszio_gdp_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 17:52","title":"Raiffeisen: Még nagyobb lehet az idei recesszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa szélesre tárja az elfogadás kapuját. Látjuk: a vallásos normák kikényszerítése ma már nem járható út. Vélemény.","shortLead":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa...","id":"20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d572e-c55c-4c2e-a097-e40918fbc5f6","keywords":null,"link":"/360/20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","timestamp":"2020. november. 05. 15:30","title":"Tóta W.: Csoda Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","shortLead":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","id":"20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6ab4e-deb3-4d22-a657-ac4c2750cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 06. 06:54","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a tavaszi olasz helyzethez hasonló következhet be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az általa ismertetett előrejelzés alapján három hét alatt megduplázódik az intenzív osztályon kezeltek száma, kórházban a jelenlegi 5 ezer helyett 30-32 ezer koronavírusos ember lehet december közepén.","shortLead":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth...","id":"20201106_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ec547-f208-4495-a6a3-44992a76076c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orban","timestamp":"2020. november. 06. 07:37","title":"Orbán: November 21-én 2240 intenzív ágy kell, decemberben 4480, ez a teljesítőképesség határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39012d37-40da-4255-a7e1-eae31da36c5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Endrődi Pétert a mostani polgármester, Dézsi Csaba András javasolta a hiánnyal küzdő Győr-Szol igazgatósági elnökének.","shortLead":"Endrődi Pétert a mostani polgármester, Dézsi Csaba András javasolta a hiánnyal küzdő Győr-Szol igazgatósági elnökének.","id":"202045_gyorszol_borkai_bizalmasai_elonyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39012d37-40da-4255-a7e1-eae31da36c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7866b00d-e761-4018-b828-f891ec58587f","keywords":null,"link":"/360/202045_gyorszol_borkai_bizalmasai_elonyben","timestamp":"2020. november. 06. 14:00","title":"A bukott Borkai Zsolt volt embere lett Győr legfontosabb cégének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Új fejezet kezdődik az EU történelmében azon politikusok szerint, akik támogatják az új jogállamisági mechanizmusról szóló alkut. A tagállamok eredeti elképzeléséhez képest jelentős mértékben kibővül azon esetek köre, amikor alkalmazni lehet a pénzügyi szankciókat. És a magyar kormány kezében nincs jogi lehetőség, hogy egy ilyen folyamatot leállítson.","shortLead":"Új fejezet kezdődik az EU történelmében azon politikusok szerint, akik támogatják az új jogállamisági mechanizmusról...","id":"20201105_A_jogallami_csata_eldolni_latszik_a_magyar_kormanynak_nincs_mozgastere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb0c16a-24ac-44d1-9d73-0104cdd63bbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_A_jogallami_csata_eldolni_latszik_a_magyar_kormanynak_nincs_mozgastere","timestamp":"2020. november. 05. 16:03","title":"A jogállami csata eldőlni látszik, a magyar kormánynak nincs mozgástere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","shortLead":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","id":"20201105_anglia_koronavirus_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae926ba-a3c0-4f5b-8969-b737dd3b954a","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_anglia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. november. 05. 06:06","title":"Négy hétre bezár Anglia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt az eredmény inkább azt mutatja, hogy nagyon is életképes ez a megosztó politikai irányzat, és nem csak Amerikában – írja a több mint 160 éves tengerentúli politikai hetilap, a The Atlantic. ","shortLead":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt...","id":"20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709eb2b-8858-4509-a989-edf8a1d30157","keywords":null,"link":"/360/20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","timestamp":"2020. november. 06. 10:00","title":"Atlantic: Bármi is lesz az elnökválasztás eredménye, a populizmus köszöni, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]