[{"available":true,"c_guid":"ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","shortLead":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","id":"20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d3d38e-1049-46f8-a525-3c35fd499013","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","timestamp":"2020. november. 10. 20:29","title":"Orbán: Készül az az akcióterv, ami segíteni fog mindenkin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","shortLead":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","id":"20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e292d3-a38f-48f4-a0a9-bde8fc636714","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","timestamp":"2020. november. 11. 09:27","title":"Megújult a Hyundai Kona villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök siettek a 81 éves sérült segítségére. ","shortLead":"A rendőrök siettek a 81 éves sérült segítségére. ","id":"20201111_Ujraelesztes_Ulloi_ut_kapitanysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c2d6e1-d247-4d02-89c3-633875b4d4a3","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Ujraelesztes_Ulloi_ut_kapitanysag","timestamp":"2020. november. 11. 21:05","title":"Rendőrök élesztettek újra egy férfit a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad6f43b-1afb-4423-b7c2-9ca96266deb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW-k műszerfalán egyből felvillan majd a figyelmeztetés, ha sebességmérőt érzékelnek. ","shortLead":"A legújabb BMW-k műszerfalán egyből felvillan majd a figyelmeztetés, ha sebességmérőt érzékelnek. ","id":"20201112_Gyarilag_jelezik_majd_a_traffipaxokat_a_BMWk__ott_ahol_ez_legalis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad6f43b-1afb-4423-b7c2-9ca96266deb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edebb00c-ae88-4e91-98b8-bae7f4079da1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Gyarilag_jelezik_majd_a_traffipaxokat_a_BMWk__ott_ahol_ez_legalis","timestamp":"2020. november. 12. 17:01","title":"Gyárilag jelzik majd a traffipaxot a BMW-k - ott ahol ez legális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti atlétikai stadion felépítése elleni népszavazási kezdeményezést. Vagyis – persze csak a járványveszély elmúltával – el lehet kezdeni az aláírásgyűjtést.","shortLead":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti...","id":"20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a501c4c-bcea-4a9a-93bd-b36eb96c5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Népszavazás az atlétikai stadionról: a Kúria kioktatta az NVB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke elég titokzatosan nyilatkozott. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke elég titokzatosan nyilatkozott. ","id":"20201111_Vidnyanszky_Februartol_uj_epuletben_mukodik_az_SZFE_de_hogy_hol_azt_nem_arulja_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cdbd0c-894a-488f-ac08-6abc3e3c3f3e","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Vidnyanszky_Februartol_uj_epuletben_mukodik_az_SZFE_de_hogy_hol_azt_nem_arulja_el","timestamp":"2020. november. 11. 10:02","title":"Vidnyánszky nem árulta el, hol fog működni februártól az SZFE, de új épületről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]