[{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rozé musttal készült sört és ízhibákat is tesztelhetünk.","shortLead":"Rozé musttal készült sört és ízhibákat is tesztelhetünk.","id":"20201010_Sorfozdek_tucatjai_nyitnak_ma_ki_a_latogatok_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8188470e-220d-4dae-9de6-01d88208bf58","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_Sorfozdek_tucatjai_nyitnak_ma_ki_a_latogatok_elott","timestamp":"2020. október. 10. 09:15","title":"Sörfőzdék tucatjai nyitnak ma ki a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","shortLead":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","id":"20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeda8f4-76fd-4595-aa22-4d6fa484b819","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","timestamp":"2020. október. 11. 18:10","title":"Nadal megnyerte a Roland Garrost és utolérte Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése, a vasárnapi adatok szerint már harminc régióban érte el a kritikus szintet az új fertőzések száma. Ugyanakkor a halálesetek és az intenzív ellátásra szoruló betegek száma alig emelkedett.","shortLead":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus...","id":"20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab08c2a9-1d2a-4e66-8e49-0a597b665cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 11. 15:49","title":"Egyre több németországi régióban gyorsul veszélyes sebességre a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","shortLead":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","id":"20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2640f-7d94-4d51-8d38-7d02a865d24a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 10. 10:48","title":"Ma még napos, vasárnap esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","shortLead":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","id":"20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f372f855-f7cd-401d-94a9-cbd4de2a7341","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. október. 10. 15:07","title":"Együtt járt síelni az exportfejlesztési ügynökség új vezetőjével Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donáth Anna reagált a HírTV-ben róla megjelent riportra. A momentumos politikus visszautasítja, hogy \"sorosista\" összeesküvésben venne részt.","shortLead":"Donáth Anna reagált a HírTV-ben róla megjelent riportra. A momentumos politikus visszautasítja, hogy \"sorosista\"...","id":"20201010_donath_anna_visszautasitja_a_kormany_vadjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f25adbd-2ea1-40d6-840e-55b1e892bde5","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_donath_anna_visszautasitja_a_kormany_vadjait","timestamp":"2020. október. 10. 18:09","title":"Donáth Anna: Semmi meglepő nincs abban, hogy EP-képviselők a pártcsaládjukhoz tartozó biztosokkal beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226cd8db-2ee7-4a72-851d-d95c478a1631","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem kivándorolt, csak a háború miatt Amerikában rekedt – nyilatkoztatta ki Bartók Béla halálának minapi évfordulóján a Magyar Nemzet című kurzusorgánum. Pedig a kételyeivel egész életében vívódó zeneszerző nyolcvan éve, a ma ismét fojtogató morális légszomj miatt döntött „önkéntes meneküléséről”.","shortLead":"Nem kivándorolt, csak a háború miatt Amerikában rekedt – nyilatkoztatta ki Bartók Béla halálának minapi évfordulóján...","id":"202041__bartok_emigralasa__ketelybol_dontes__fojtogato_kozerzulet__atleptek_a_hatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=226cd8db-2ee7-4a72-851d-d95c478a1631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454eb2cb-2752-4c6b-b783-64e4a0982440","keywords":null,"link":"/360/202041__bartok_emigralasa__ketelybol_dontes__fojtogato_kozerzulet__atleptek_a_hatart","timestamp":"2020. október. 10. 16:00","title":"\"Ugrás a bizonytalanságba a biztos elviselhetetlenből\" – Bartók Béla emigrációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő, hogy a tekintélyelvű tagországok túsza lesz. A Financial Timesnak adott nyilatkozatban Zuzana Caputová felszólította az EU-tagokat, hogy függesszék fel a támogatásokat azoknak a kormányoknak, amelyek megsértik a közös alapértékeket.","shortLead":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő...","id":"20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f5a81-b326-41c0-9a27-4205be2b546c","keywords":null,"link":"/360/20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","timestamp":"2020. október. 12. 08:30","title":"Orbán ellen szólalt fel a jogállamiság ügyében a szlovák államfő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]