[{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","id":"20201012_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2755e109-8b70-4cb9-86c9-9ae19bd1b367","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 12. 07:56","title":"Már a 38 millió felé közelít a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évet kell várni a következő együttállásra.","shortLead":"Több mint két évet kell várni a következő együttállásra.","id":"20201011_Ma_lesz_az_orias_Mars_ejszakaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992b44bf-d58e-47a2-b353-bb3e348f7904","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_Ma_lesz_az_orias_Mars_ejszakaja","timestamp":"2020. október. 11. 16:06","title":"Ma lesz az óriás Mars éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók közül 11-en kapták el a fertőzést, kórházban ápolják őket.","shortLead":"A lakók közül 11-en kapták el a fertőzést, kórházban ápolják őket.","id":"20201012_baross_utcai_idosotthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1144497c-896f-4844-9bc8-f7275b50e6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_baross_utcai_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 14:41","title":"Tizenhárman megfertőződtek a fővárosi Baross utcai idősotthon egyik telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5148b96f-4608-42cd-a7c7-f1b106055144","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetvenhat éves korában meghalt Margaret Nolan, egykori modell és színésznő.","shortLead":"Hetvenhat éves korában meghalt Margaret Nolan, egykori modell és színésznő.","id":"20201012_Meghalt_Margaret_Nolan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5148b96f-4608-42cd-a7c7-f1b106055144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa45051-5251-45fd-ac7f-e0982ab7e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20201012_Meghalt_Margaret_Nolan","timestamp":"2020. október. 12. 10:22","title":"Meghalt Margaret Nolan, a Goldfinger színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb közösségi szolgáltatójánál attól tartanak, ha az Egyesült Államok tényleg betiltja a TikTokot, azzal precedenst teremt, és több ország vezetői gondolkodhatnak el, hogy náluk milyen appokat kellene tiltólistára tenni. És akkor a sok minden miatt problémásnak számító Facebook neve is felmerülhet.","shortLead":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb...","id":"20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdbe1e-8b04-44af-b133-fffe99e53408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","timestamp":"2020. október. 12. 08:03","title":"A Facebook attól tart, hogy betiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8440dbd-613d-45a5-8aec-a7e4d8b27ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 12:47","title":"Busz gázolt halálra egy gyalogost a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg a koronavírustesztek elégtelen számával támadták napirend előtti felszólalásaikban a kormányt az ellenzéki pártok képviselői. A kormánypárt vezető politikusai a már sokat ismételt panelekkel válaszoltak (nemzetközi összehasonlításban jók a magyar számok, és a WHO-protokollt követik). Értékelték a vasárnapi borsodi időközi választás eredményét is: a kormánypárti felszólalók alaposan az ellenzék orra alá dörgölték a vereséget. ","shortLead":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg...","id":"20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76059b25-1a32-4566-a20a-418436ff754d","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","timestamp":"2020. október. 12. 13:07","title":"Jön a családvédelmi akcióterv 2. – ülésezik az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hiába a hatalmas társadalmi megosztottság, a világjárvány, vagy épp a Legfelső Bíróság feltöltésének kérdése, az amerikai választási kampány egyik legfontosabb kérdése már megint az lehet: mennyi pénz van az emberek zsebében. Ahogy közeledik a választás napja, egyre többen figyelnek nemcsak arra, hogy mit tesz Donald Trump, hanem arra is, hogy mit jelentene a gazdaság számára Joe Biden győzelme.","shortLead":"Hiába a hatalmas társadalmi megosztottság, a világjárvány, vagy épp a Legfelső Bíróság feltöltésének kérdése...","id":"20201012_usa_biden_trump_valasztas_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b1cff-9d63-4b06-b77f-00a21db84964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_usa_biden_trump_valasztas_amerika","timestamp":"2020. október. 12. 14:00","title":"Mire számíthat az USA és a világ, ha Joe Biden lesz a következő amerikai elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]