[{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és iOS-rendszerű készülékeken is működik.","shortLead":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és...","id":"20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b062f51-807c-4445-9b5c-ba5de12c1b98","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","timestamp":"2020. november. 13. 08:33","title":"Fontos változás a 112-nél: mostantól automatikusan beazonosítják a hívás helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","shortLead":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8cf855-4945-4e8b-ba88-c9c4b39eb19b","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","timestamp":"2020. november. 12. 05:28","title":"Száznál is többen fertőződtek meg egy Békés megyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.","shortLead":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán...","id":"20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881e1be-f03c-4682-872e-999410ee2357","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","timestamp":"2020. november. 11. 20:20","title":"\"Nézd, mit találtam\" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség. A csalást kiötlő első rendű vádlott az apján keresztül keresett közel ötvenmillió forintot.","shortLead":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség...","id":"20201112_vesztegetes_csalas_heves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f960a-7815-48ea-888d-10597cd9b611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vesztegetes_csalas_heves","timestamp":"2020. november. 12. 12:57","title":"89 éves apját használta strómannak egy hevesi férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb kapják meg a koronavírus-vakcinát? Vagy akkor, ha az oltások egy részét továbbadja a fejlődő országokban élő veszélyeztetett, de nincstelen emberek millióinak? A kérdésre adott válaszoktól dollármilliárdok és emberéletek százezrei függenek.","shortLead":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb...","id":"20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8dbfad-47e0-477d-896d-7fc0cf9bdc92","keywords":null,"link":"/360/20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","timestamp":"2020. november. 11. 19:00","title":"A vakcina-nacionalizmus csak elhúzza a járványt, önuralom kellene a világ vezetőitől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fde268c-8a52-458e-b636-3cafe637d3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint volt, amikor sikk volt lázasan munkába menni. Ma ez életveszélyes.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint volt, amikor sikk volt lázasan munkába menni. Ma ez életveszélyes.","id":"20201113_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fde268c-8a52-458e-b636-3cafe637d3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd437f79-ab5b-4cbe-9c57-368b75f424b2","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 13. 13:15","title":"Müller Cecília: Szuperdolgozó helyett ne váljunk szuperterjesztővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. ","shortLead":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre...","id":"20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16491c1-3201-44d4-8e1e-efff39a95fa1","keywords":null,"link":"/360/20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","timestamp":"2020. november. 13. 11:00","title":"MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas író 96 éves volt.","id":"20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a33817-321a-489e-b647-f7259bc2436a","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Elhunyt_Meray_Tibor","timestamp":"2020. november. 13. 10:06","title":"Elhunyt Méray Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]