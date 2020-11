Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd szerint Kövér László méltatlanná vált a testület vezetésére.

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd szerint Kövér László méltatlanná vált a testület vezetésére.\r

A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet az emberre. Összehasonlításképpen: csúpán kétezer olyan, állatról emberre terjedő vírus van, amit már ismerünk – mondja Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, aki kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozik, többek között azt is kutatja, hogy milyen evolúciós és ökológiai kölcsönhatás van a városokban előforduló emlősök, kullancsok és kórokozók között, valamint azt is vizsgálja, hogy potenciálisan milyen veszélyt jelentenek ezek az emberekre.

A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet az emberre.

2020. november. 13. 15:35
Akár a Margit-szigetről is kitörhetne a következő világjárvány?

Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban irányítható.

2020. november. 13. 19:15
Hogyan alakítsuk tudatosan az énmárkánkat?

Ruth Ben-Ghiat New York-i történész könyvet írt az erős vezetők közös jellemzőiről, főbb meglátásairól a Time magazinnak adott interjúban beszélt. Azt javasolja: vigyázzunk az erőszakosan férfiaskodó, de mégis az áldozat szerepében tetszelgő politikusokkal.

\r

Ruth Ben-Ghiat New York-i történész könyvet írt az erős vezetők közös jellemzőiről, főbb meglátásairól a Time magazinnak adott interjúban beszélt. Azt javasolja: vigyázzunk az erőszakosan férfiaskodó, de mégis az áldozat szerepében tetszelgő politikusokkal.

2020. november. 13. 16:50
„Trump, Orbán és társaik nem fasiszták, de ugyanannak a történetnek a főhősei"

A jogállamisági mechanizmus miatt hivatalos levélben fenyeget vétóval Mateusz Morawiecki – akárcsak Orbán Viktor tette, néhány nappal korábban.

2020. november. 12. 20:19
Orbán után a lengyel miniszterelnök is bejelentette, kész megvétózni az uniós költségvetést

Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.

2020. november. 11. 20:20
"Nézd, mit találtam" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren

Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele szemben.

2020. november. 12. 10:54
Magatehetetlen lányt erőszakolt meg három kamasz Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.

2020. november. 12. 10:03
Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról