[{"available":true,"c_guid":"8476a45a-db82-434c-9561-e7df26544d9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Diákszállónak épült, influenszerek törzshelye lett egy kúria Borsodban – a Duma Aktuál utánajárt, hogyan keveredtek cserediákok a giccses épületbe. De milyen lehet egy swinger esküvő?","shortLead":"Diákszállónak épült, influenszerek törzshelye lett egy kúria Borsodban – a Duma Aktuál utánajárt, hogyan keveredtek...","id":"20201116_Duma_Aktual_Kuria_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8476a45a-db82-434c-9561-e7df26544d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098c3bea-6eb1-43cf-9130-b72b49766929","keywords":null,"link":"/360/20201116_Duma_Aktual_Kuria_Borsodban","timestamp":"2020. november. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kokainos szalonna adhatja a hipszter ízt a borsodi kúriában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó kisregénye pedig A varjúkirály.","shortLead":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó...","id":"202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c4336d-367e-4c7c-b7a7-c5e70db97986","keywords":null,"link":"/360/202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Egy lebilincselő novelláskötet arról, hogy a kilátástalanság mindenhol ugyanolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","shortLead":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","id":"20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4c5b7d-047d-4659-948c-3b95db454300","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","timestamp":"2020. november. 16. 16:25","title":"Halotti toron is zaklatta volt párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

És nem is lesz nagyon módunk megismerni, ugyanis a dél-koreai óriás december 1-jén nyugdíjba küldi.","shortLead":"Nevében és funkcióiban ugyan jól hangzik, azonban nem lett igazán népszerű a Samsung fordító szolgáltatása, az S...","id":"20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59b33-e6e7-4abd-8c1d-caa040c81eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a498bb-c25a-454e-9b00-24c316a7d79c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","timestamp":"2020. november. 15. 15:03","title":"Végleg leállítja fordító alkalmazását a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]