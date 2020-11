Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac liberalizációjára készülhettek az árverezéssel.","shortLead":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac...","id":"20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c141f2e-b8ef-498a-893a-683d152ef6cb","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","timestamp":"2020. november. 16. 13:55","title":"Újabb Ángyán-jelentés: Hernádi és Garancsi körei is jó nagyot hasítottak ki a Komárom-Esztergom megyei földekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","shortLead":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","id":"20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c20934-3d6f-4960-9e82-e96a927d6041","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Koronavírus: 6495 új fertőzöttet találtak, 93 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása miatt, különben vádemelést helyeztek kilátásba ellene.","shortLead":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása...","id":"20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd5eb7-fdb1-4214-97d9-c4be83c443f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","timestamp":"2020. november. 15. 21:02","title":"Lemondott Peru ideiglenes elnöke is, az ország káoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","shortLead":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","id":"20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c8b2b-d513-4746-a9e8-72c853b08c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","timestamp":"2020. november. 16. 06:41","title":"350 lóerős motort kapott a legsportosabb Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","shortLead":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","id":"20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa4e5-be39-4e1b-ba3e-b0a68f915937","keywords":null,"link":"/elet/20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","timestamp":"2020. november. 16. 14:28","title":"Plexifal választotta el a Mikulást a gyerekektől Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos, az off-roados és az életstílus hangulatot. Kicsit megújult kívül-belül és valamivel jobban a motortérben is.","shortLead":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos...","id":"20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db7c4f-0255-412b-aaa6-cefe730836fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","timestamp":"2020. november. 17. 07:14","title":"Mini Countryman bemutató: egy kicsit több és kicsit kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec2308f-ff07-485a-9116-bab375e5c4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható vércukormérő készülékkel gazdagodik a hazai háziorvosi ellátás – közölte az adományozó 77 Elektronika Kft. A magyar orvostechnikai vállalat emellett edukációs és információs anyagokkal, valamint a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékével együttműködésben online szakmai továbbképzéssel is segíti a háziorvosokat.","shortLead":"Ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható vércukormérő készülékkel...","id":"20201116_telemedicina_vercukorszintmero_haziorvosok_77_elektronika_dcont_enaplo_cukorbetegseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec2308f-ff07-485a-9116-bab375e5c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5baf670-deb9-4025-b8df-3a9b20210bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_telemedicina_vercukorszintmero_haziorvosok_77_elektronika_dcont_enaplo_cukorbetegseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 21:03","title":"Internetre köthető vércukormérőt kap ezer magyar háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme a legújabbak.","shortLead":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme...","id":"20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3d7942-8ca7-4d52-9c2b-4ada56bb1f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","timestamp":"2020. november. 16. 09:58","title":"Most épp azt terjesztik a konteóhívők, hogy a vakcinákkal mikrochipet juttatnának az emberekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]