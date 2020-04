Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újjáépítés munkálatai egy hónapja álltak le, mivel a székesegyházban nehezen lehet betartani a járványügyi szabályokat.","shortLead":"Az újjáépítés munkálatai egy hónapja álltak le, mivel a székesegyházban nehezen lehet betartani a járványügyi...","id":"20200416_emmanuel_macron_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7e8569-ca9f-416a-9879-906ad4fd0afd","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_emmanuel_macron_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 05:27","title":"Macron: Öt év alatt újjáépítjük a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a2f2c-9d22-4b25-8922-be9a7044d41e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelenleg 2097 szabad lélegeztetőgép van a kórházakban.","shortLead":"Jelenleg 2097 szabad lélegeztetőgép van a kórházakban.","id":"20200416_Minden_tizedik_magyar_koronavirusos_beteg_az_egeszsegugyben_dolgozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a2f2c-9d22-4b25-8922-be9a7044d41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711e920a-0623-481a-b56c-f2769d5c6f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Minden_tizedik_magyar_koronavirusos_beteg_az_egeszsegugyben_dolgozik","timestamp":"2020. április. 16. 16:05","title":"Minden tizedik magyar koronavírusos beteg egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","shortLead":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","id":"20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e21c20-a9db-4cfc-9576-7d5ca4bd56df","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","timestamp":"2020. április. 16. 14:08","title":"Megtárgyalják az ellenzék javaslatát a klímavészhelyzet kihirdetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf75698-5d17-406f-8e1a-8f160a0c97c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájának első külsőleg tölthető hibridje nem meglepő módon egy divatterepjáró lesz.","shortLead":"A Toyota prémiummárkájának első külsőleg tölthető hibridje nem meglepő módon egy divatterepjáró lesz.","id":"20200416_a_lexus_beadja_a_derekat_jon_a_marka_elso_plugin_hibridje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf75698-5d17-406f-8e1a-8f160a0c97c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa15a9e-77c9-4c8a-9361-c7382e0c7bd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_a_lexus_beadja_a_derekat_jon_a_marka_elso_plugin_hibridje","timestamp":"2020. április. 16. 11:21","title":"A Lexus beadja a derekát, jön a márka első plugin hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A konkrét autónak nem maga a svéd gyártó, hanem furcsa módon egy amerikai McLaren kereskedés keres gazdát. ","shortLead":"A konkrét autónak nem maga a svéd gyártó, hanem furcsa módon egy amerikai McLaren kereskedés keres gazdát. ","id":"20200415_mar_aruljak_a_meg_nem_is_gyartott_koenigsegg_gemera_hiperauto_egyik_peldanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30439fb9-ecaa-4ba1-b283-730561f2b0d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_mar_aruljak_a_meg_nem_is_gyartott_koenigsegg_gemera_hiperauto_egyik_peldanyat","timestamp":"2020. április. 15. 07:59","title":"Már árulják a még nem is gyártott új Koenigsegg hiperautó egyik példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cb568b-ca85-432a-a4cd-40b879957edf","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","timestamp":"2020. április. 15. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Mindennapi gyűlölnivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0938c112-84f0-4531-846b-f3c794734c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepciót kidolgozó NASA-mérnök szerint a holdi teleszkóppal olyan megfigyeléseket végezhetnének, amik a Földről kivitelezhetetlenek.","shortLead":"A koncepciót kidolgozó NASA-mérnök szerint a holdi teleszkóppal olyan megfigyeléseket végezhetnének, amik a Földről...","id":"20200416_nasa_tavcso_teleszkop_hold_krater_lunar_crater_radio_telescope","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0938c112-84f0-4531-846b-f3c794734c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c7aa4d-f502-468e-9fc5-2be8007c3545","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_nasa_tavcso_teleszkop_hold_krater_lunar_crater_radio_telescope","timestamp":"2020. április. 16. 09:33","title":"Előállt az új tervével a NASA: hatalmas távcsövet építenének a Hold egyik kráterébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","shortLead":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","id":"20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33d81f-46cc-4964-a1fd-8ac5cc317619","keywords":null,"link":"/elet/20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","timestamp":"2020. április. 15. 13:38","title":"Ezen a brit autóversenyzőn nem fogott ki a járvány, home office-ban is gyakorol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]