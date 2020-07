Hosszas várakozás után a Sony június elején végre leleplezte a PlayStation 5-öt, így rengeteg kérdésre választ kaptak a rajongók. A legfontosabb válasz ugyanakkor még mindig hiányzik a teljes képhez: mi lesz akkor, ha felkerül a boltok polcaira a konzol?

A kérdés azért is érdekes, mert az elmúlt hetekben több verziót is lehetett már hallani. Először azt, hogy olyan nagy az igény a gép iránt – és persze a koronavírus-járvány is lassítja a gyártást –, hogy elsőre nem fog tudni belőle mindenki vásárolni magának, nemrég pedig már azt, hogy megduplázta a gyártósor kapacitását a Sony, hogy teljesíteni tudják az igényeket.

Most egy újabb hír kapott szárnyra, ami ezúttal ismét arról szól, hogy nem lehet majd csak úgy "rárabolni" a PlayStation 5-re.

A GamesRadar egy Reddit-bejegyzés alapján azt írja, a Sony arra készül, hogy háztartásonként csupán egy PS5-öt lehet majd vásárolni. A bejegyzés írója a rendelési oldal forráskódjába túrt bele egy picit, és talált rá arra az üzenetre, ami így szól:

You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5™ console to your cart.