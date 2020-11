Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség szerint. A Mátészalkai Járásbíróság fogja tárgyalni az ügyét. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalás jogáról, akkor tíz évet kaphat.","shortLead":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség...","id":"20201123_vademeles_csengeri_orokosno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541d7ab-edda-4950-b2bb-1016ed6cd968","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_vademeles_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. november. 23. 16:19","title":"Vádat emeltek a csengeri örökösnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201b01a-f29e-4377-b4d2-43037abc87ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen sofőrjének nem tetszett, hogy nem tud egyenesen tovább haladni. Pedig még akkor sem tudott volna, ha senki nincs rajta kívül az úton.","shortLead":"A Volkswagen sofőrjének nem tetszett, hogy nem tud egyenesen tovább haladni. Pedig még akkor sem tudott volna, ha senki...","id":"20201123_m3_metropotlo_buntetofekezes_volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c201b01a-f29e-4377-b4d2-43037abc87ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a182aeb6-cd4a-4f8e-925d-3d6d5b0d393e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_m3_metropotlo_buntetofekezes_volkswagen","timestamp":"2020. november. 23. 09:35","title":"Egy sofőr képes volt az M3 metrópótló előtt büntetőfékezni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.","shortLead":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési...","id":"20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab74a0-c68b-4fc9-9575-c413def6d6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","timestamp":"2020. november. 23. 20:03","title":"Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták ki.","shortLead":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták...","id":"20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384b5f7-5f97-4eda-8605-32f872e8be85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","timestamp":"2020. november. 23. 12:02","title":"Közel ötmilliárd forintba került a kiskunhalasi Covid-kórház, egy Mészáros-cég volt az egyik építő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","shortLead":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","id":"20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c071c08-4d0a-4d0f-98a0-0b8a77b12e70","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 24. 09:57","title":"Drámai felvételen menti ki egy aligátor szájából a kutyáját egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14 megyére adtak ki figyelmeztetést az időjárás miatt.","shortLead":"14 megyére adtak ki figyelmeztetést az időjárás miatt.","id":"20201123_Onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd51f3bc-091f-4d59-bf66-4bffb28d235e","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 23. 05:20","title":"Ónos esővel és nagy köddel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71 egyéni jelöltet kell állítani. Ha ezt a Parlament is elfogadja, az ellenzéknek nem lesz más esélye, csak a közös lista. ","shortLead":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71...","id":"20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c3b09-5bb8-4d80-b366-2dc2a155cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","timestamp":"2020. november. 24. 12:11","title":"Most húzta keresztbe a Fidesz az ellenzék külön listás terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen zseniális, a Rubik-kocka által inspirált alkotások születtek Japánban. Gondolták volna, hogy egy séfet, egy bármixert vagy egy origami művészt is megihlet a világhírű magyar játék?","shortLead":"Egészen zseniális, a Rubik-kocka által inspirált alkotások születtek Japánban. Gondolták volna, hogy egy séfet...","id":"20201124_Rubik_kocka_Japan_alkotasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88fa378-3d1d-414a-9713-f829a6faef4d","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Rubik_kocka_Japan_alkotasok","timestamp":"2020. november. 24. 12:39","title":"Eltáncolták, papírból hajtogatták és bútort is készítettek a Rubik-kockából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]