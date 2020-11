Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és a pizzásdoboz. \r

","shortLead":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és...","id":"20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15262fb9-eb9c-4f27-b89b-92d159a55346","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 26. 16:09","title":"Pizzásdobozok pörgetik a papír-újrahasznosítást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén 15 milliárd forintra nőhet a fenyőforgalom. Az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van hatással. Műfenyőből pedig akár százezerrel is többet adhatnak el tavalyhoz képest. ","shortLead":"Idén 15 milliárd forintra nőhet a fenyőforgalom. Az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van...","id":"20201127_Barmilyen_fenyot_is_venne_iden_dragabb_lesz_mint_tavaly_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6157fd4c-142c-4cef-8d53-521a35bcaa94","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Barmilyen_fenyot_is_venne_iden_dragabb_lesz_mint_tavaly_volt","timestamp":"2020. november. 27. 11:35","title":"Bármilyen fenyőt venne is idén, drágább lesz, mint tavaly volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35758567-540b-4467-b48c-19a623b3f815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy gyártó olyan autót készít, amely minden kompromisszumtól mentes, és lényegében semmilyen előírásnak sem felel meg.\r

","shortLead":"Ilyen az, amikor egy gyártó olyan autót készít, amely minden kompromisszumtól mentes, és lényegében semmilyen...","id":"20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35758567-540b-4467-b48c-19a623b3f815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04c5660-1b0a-4d32-aba7-782f8419620f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","timestamp":"2020. november. 26. 09:21","title":"Élménybomba az új Ferrari, de sem közútra, sem versenyekre nem való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2338d460-26c5-459d-9cad-fb9871711bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tempós hóban csúszást kicsit túlvállalta valaki. ","shortLead":"A tempós hóban csúszást kicsit túlvállalta valaki. ","id":"20201125_Nagyot_hempergett_a_hoban_egy_Mercedes_Gosztaly_pedig_nem_igy_terveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2338d460-26c5-459d-9cad-fb9871711bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c50afb3-b205-47d8-b63c-9c00b0366616","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Nagyot_hempergett_a_hoban_egy_Mercedes_Gosztaly_pedig_nem_igy_terveztek","timestamp":"2020. november. 26. 04:44","title":"Nagyot hempergett a hóban egy Mercedes G-osztály, pedig nem így tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","shortLead":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","id":"20201126_Alkalmazott_Disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5da10-ef42-4a97-a52c-641fdb50ccb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_Alkalmazott_Disney","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Több mint 30 ezer alkalmazottat küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem...","id":"20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c272-f726-4631-9230-2bf232f0d737","keywords":null,"link":"/360/20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:00","title":"Radar360: Orbán a valóságban és filmen is Németország fókuszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését követő első héten Észak-Amerikában: az A Promised Land ezzel minden idők egyik legnagyobb első heti eladását produkáló nem fikciós könyve lett.\r

\r

","shortLead":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését...","id":"20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf8152d-1722-4f19-bfbf-5331484761b3","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2020. november. 26. 09:22","title":"Barack Obama memoárját viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A keleti régióban, ahol az uniós népesség mintegy negyede él, kemény tud lenni az élet a nemi kisebbségek számára – állapítja meg a brit lap elemzése.\r

","shortLead":"A keleti régióban, ahol az uniós népesség mintegy negyede él, kemény tud lenni az élet a nemi kisebbségek számára –...","id":"20201126_Economist_A_Vasfuggony_helyen_szivarvanyfuggony_valasztja_szet_Europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008ee77a-7be0-473f-9a39-d776bd703d2c","keywords":null,"link":"/360/20201126_Economist_A_Vasfuggony_helyen_szivarvanyfuggony_valasztja_szet_Europat","timestamp":"2020. november. 26. 07:40","title":"Economist: A vasfüggöny helyén szivárványfüggöny választja szét Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]