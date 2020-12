Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon.","shortLead":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti...","id":"20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b173e-0a99-40f7-9ff6-b49ca6f3efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","timestamp":"2020. december. 06. 15:26","title":"Lankadó érdeklődés mellett folyik a tömeges tesztelés Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","shortLead":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","id":"20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8375ce47-0e24-4129-b4fd-450d0bd34646","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","timestamp":"2020. december. 05. 08:20","title":"Bayer Zsolt már nem vádolja régi harcostársát pedofíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757e9ac1-544b-4a46-a897-345eb53c24c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a republikánus szenátorjelölteket kellett volna támogatnia, Trump csak arról beszélt, hogy folytatni akarja a jogi harcot a szerinte elcsalt elnökválasztás eredményének megfordításáért.","shortLead":"Bár a republikánus szenátorjelölteket kellett volna támogatnia, Trump csak arról beszélt, hogy folytatni akarja a jogi...","id":"20201206_Maszk_nelkul_kampanyolt_Donald_Trump_Georgiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=757e9ac1-544b-4a46-a897-345eb53c24c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1268f-667d-4464-98e8-80cf52f08e45","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Maszk_nelkul_kampanyolt_Donald_Trump_Georgiaban","timestamp":"2020. december. 06. 08:54","title":"Maszk nélkül kampányolt Donald Trump Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz, hogy kiadja szokásos ünnepi hirdetését, amelynek üzenete a szórakozás és a kapcsolattartás a vállalat eszközeivel.","shortLead":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz...","id":"20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a83409-03d2-4617-9d95-e133d63eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. december. 05. 12:03","title":"Ez az ünnep más lesz: megjött a Microsoft 2020-as karácsonyi reklámklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője azt is elárulta, hogy kik azok, akikkel nem foglalkozik.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője azt is elárulta, hogy kik azok, akikkel nem foglalkozik.","id":"20201204_kocsis_mate_hirtv_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de96c47-0325-4748-a265-bc4dd407ad24","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_kocsis_mate_hirtv_per","timestamp":"2020. december. 04. 21:10","title":"Kocsis Máté a HírTV-nek beszélt arról, hogy perben áll egy internetes oldallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1804e8a4-3954-4197-8c36-cbe467bd32fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár ez csak formalitás, de benyújtotta kormánya lemondását Szabáh al-Hálid al-Hamad, Kuvait miniszterelnöke vasárnap, miután előző nap elvesztették a parlamenti választásokat. ","shortLead":"Bár ez csak formalitás, de benyújtotta kormánya lemondását Szabáh al-Hálid al-Hamad, Kuvait miniszterelnöke vasárnap...","id":"20201206_Elvesztettek_a_valasztast_lemondott_a_kuvaiti_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1804e8a4-3954-4197-8c36-cbe467bd32fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6095e4-0c5d-430f-bffa-b8776e85f028","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Elvesztettek_a_valasztast_lemondott_a_kuvaiti_kormany","timestamp":"2020. december. 06. 15:18","title":"Elvesztették a választást, lemondott a kuvaiti kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. A ránk jellemző internethasználatról is kiderült pár érdekesség.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint...","id":"20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f54837-55e3-4772-9cea-42d673f27cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","timestamp":"2020. december. 04. 17:15","title":"Meglepő új kutatás jött a magyar facebookozókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján 2-0-ra legyőzte vendégét, a Real Valladolidot.","shortLead":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján...","id":"20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc8861-25ef-48d1-8316-ab518c9e49c4","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","timestamp":"2020. december. 05. 21:07","title":"Az Atletico Madrid került a spanyol bajnokság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]