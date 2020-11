Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy parkolóba állítottak be egy szűrőbuszt, ahova a háziorvosok küldhetik fertőzésgyanús pácienseiket.","shortLead":"Egy parkolóba állítottak be egy szűrőbuszt, ahova a háziorvosok küldhetik fertőzésgyanús pácienseiket.","id":"20201113_koronavirus_autos_tesztallomas_csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f3dafd-e3db-4022-a266-3f9a5409b314","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_koronavirus_autos_tesztallomas_csepel","timestamp":"2020. november. 13. 08:10","title":"Autós koronavírus-tesztállomás nyílt Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat is támogatja a civil kezdeményezést.","shortLead":"Az önkormányzat is támogatja a civil kezdeményezést.","id":"20201112_pecs_karantenjarat_gyerektaxi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f1212a-3306-49f7-b6fb-c8ea130fe862","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_pecs_karantenjarat_gyerektaxi","timestamp":"2020. november. 12. 20:42","title":"Karanténjárat indul Pécsen, önkéntesek vásárolnak be annak, aki nem mehet az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c2c7af-e483-4fa7-8e01-d35e5a638fd2","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Ha csak egyetlen olyan betegséget kell megneveznünk, amely a nők jelentős részét érinti élete során legalább egyszer, kortól függetlenül, akkor sokan a felfázást jelölnék meg. Kellemetlen tünetei bármikor megjelenhetnek, ezért érdemes odafigyelnünk már a legelső gyanús jelekre, hogy ne legyen komolyabb a baj.\r

","shortLead":"Ha csak egyetlen olyan betegséget kell megneveznünk, amely a nők jelentős részét érinti élete során legalább egyszer...","id":"urzinol_20201113_Mit_tegyunk_ha_felfaztunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c2c7af-e483-4fa7-8e01-d35e5a638fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c175bb-06f7-4c49-bb20-d41d918cb092","keywords":null,"link":"/brandchannel/urzinol_20201113_Mit_tegyunk_ha_felfaztunk","timestamp":"2020. november. 13. 07:30","title":"Mit tegyünk, ha felfáztunk? Egy biztos, vegyük komolyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"ab63340c-9d73-45db-a769-d245f5ffd9bf","c_partnertag":"Urzinol"},{"available":true,"c_guid":"ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","shortLead":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","id":"20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0339f8-922c-4569-9506-524db531f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","timestamp":"2020. november. 13. 15:55","title":"Egy-másfél órát kell várni a tesztelésre a csepeli mobil szűrőállomásnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai...","id":"20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcfda10-4d49-4a9c-a2ca-24c56f3560b9","keywords":null,"link":"/sport/20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","timestamp":"2020. november. 13. 05:05","title":"Szoboszlai: Tovább már nem tudtam futni, gondoltam, onnan már csak elrúgom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","shortLead":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","id":"20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d008674d-cc5b-4923-9d84-297bdf0af62b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","timestamp":"2020. november. 13. 12:20","title":"Szabad utat kapnak hétvégére a kamionosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát, mint Orbán vagy Morawiecki, írja a New York Times szerzője. ","shortLead":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát...","id":"20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac536cc-08df-4cf4-b634-f9088901cfee","keywords":null,"link":"/360/20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:00","title":"New York Times: Trump lépései meghatározzák a demokrácia jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú tanárokat, vélik a hvg.hu-nak nyilatkozó intézményvezetők. A kormányrendelet ugyan ad hatásköröket az igazgatóknak, de azzal legfeljebb a maszkviselés szigorítását érhetik el. Bár sokan szeretnék, jogilag azt sem tehetik meg, hogy a krónikus beteg kollégák számára saját hatáskörben elrendeljék a digitális munkavégzést. Mégis akad olyan intézmény, amely már korábban meglépte, csak egy kis jóindulatra volt szükség a fenntartó részéről. ","shortLead":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú...","id":"20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e75586-6d95-408c-9f29-b20c8a49ea7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. november. 14. 07:00","title":"\"Alig várom, mikor jelentik be, hogy az általános iskolákat is bezárják\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]