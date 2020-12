Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra 2021-ben kerül majd sor. Van, amelyikre csak szeptemberben.","shortLead":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra...","id":"20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8d132-64f0-4431-89d2-0554923709d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","timestamp":"2020. december. 10. 09:03","title":"Samsung telefonja van? Ezek a készülékek kapják meg az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","shortLead":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","id":"20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f5c7fd-8260-4d81-b5a3-ed444650fa98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","timestamp":"2020. december. 10. 12:32","title":"Novák: Alap tb-vel nem kérhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt 700 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben, november végére az összesített hiány így messze túllépte a 3000 milliárd forintot. A 2021-es költségvetés hiányát a kormány a GDP 6,5 százalékára emelte a törvénnyel elfogadott 2,9 százalékról.","shortLead":"Egy hónap alatt 700 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben, november végére az összesített hiány...","id":"20201209_A_kormany_beismerte_2021ben_is_el_fog_szallni_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f928cbb-b833-4812-b16c-eb483c397e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_A_kormany_beismerte_2021ben_is_el_fog_szallni_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2020. december. 09. 12:25","title":"A kormány beismerte: 2021-ben is el fog szállni a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik a világgazdaság kilábalása a válságból. Feltételezve, hogy a jegybankok monetáris politikája továbbra is támogató marad, két tényező lehet jelentős hatással a fellendülés pályájára: az egyik az egészségügyi helyzet alakulása, a másik a költségvetési politika. Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettesének világgazdasági elemzése.","shortLead":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik...","id":"20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a785aab-a34f-4339-a565-df22729f1472","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. december. 09. 15:30","title":"Gazdasági fellendülés: a vakcina vagy egy politikai fordulat hozza meg a változást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c59ff6-2722-47d2-a26e-806e469ac160","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Artyom Ivanovics Mikojan szovjet–örmény repülőgép-tervező, a közismert MiG vadászgépek egyik konstruktőre ötven éve, 1970. december 9-én halt meg.","shortLead":"Artyom Ivanovics Mikojan szovjet–örmény repülőgép-tervező, a közismert MiG vadászgépek egyik konstruktőre ötven éve...","id":"20201209_artyom_mikojan_szovjet_repulogeptervezo_50_eve_halt_meg_mig_vadaszgepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c59ff6-2722-47d2-a26e-806e469ac160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d2b906-76e6-4503-91b6-2d99a97f6e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_artyom_mikojan_szovjet_repulogeptervezo_50_eve_halt_meg_mig_vadaszgepek","timestamp":"2020. december. 09. 11:13","title":"50 éve halt meg a szovjet repülős legenda Mikojan, akinek a MiG-eket köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","shortLead":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","id":"20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eac9d22-d162-4bcc-9b4d-4caa7e94ced2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","timestamp":"2020. december. 10. 18:27","title":"Egy menő TikTok-videót akart, majdnem a nyakát törte miatta egy 12 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523efe2d-e4e9-4870-bba7-18e6644fc9f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Koreában már előrendelhető, a világ többi részén néhány hónapon belül válik elérhetővé a Samsung új televíziója, ami már a MicroLED technológiára épül.","shortLead":"Dél-Koreában már előrendelhető, a világ többi részén néhány hónapon belül válik elérhetővé a Samsung új televíziója...","id":"20201210_samsung_televizio_microled_technologia_mled_the_wall_110_col","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523efe2d-e4e9-4870-bba7-18e6644fc9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9062eb09-b77f-4eca-bf0c-d7d902711c8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_televizio_microled_technologia_mled_the_wall_110_col","timestamp":"2020. december. 10. 18:03","title":"Megjött a Samsung új tévéje, ebben már az újfajta képernyő van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","shortLead":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","id":"20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ab1c7c-6070-4675-a73e-ecde1f97158a","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","timestamp":"2020. december. 09. 17:57","title":"2022-ben bezárhat az Itron gödöllői gyára, 200 embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]