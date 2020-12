Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Noha Orbán Viktor miniszterelnök győztesként állítja be magát az uniós csörte után, Hegedűs Dániel politológus, a berlini German Marshall Fund munkatársa szerint ez nincs így. A vétó lengetésével ugyanis Orbán és Morawiecki épp azt a klímát teremtette meg, amelyet el akart kerülni. Hegedűs beszélt arról is, a Fidesznek valójában érdeke volna a néppárti tagság, mindkét fél nyerne az Orbán által felvetett lazább szövetséggel. A döntés lényegében a németek kezében van. Interjú. "Leszámolhatunk Orbán Viktor tévedhetetlenségének mítoszával" 2020. december. 14. 11:00 Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton, hogy egy látványos fotóért pózolhasson, de megbotlott a szikla szélén. Látványos fotóért mászott ki a sziklára, de a mélybe zuhant egy ausztrál nő 2020. december. 14. 14:47 A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","shortLead":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni. Operatív törzs: A Pfizer/BioNTech vakcinája kerülhet leghamarabb Magyarországra 2020. december. 14. 12:01 Szupererős szívómotor, hatalmas hátsó szárny és 70 millió forint feletti alapár. ","shortLead":"Szupererős szívómotor, hatalmas hátsó szárny és 70 millió forint feletti alapár. Versenyautó a közutakra: jön a teljesen új Porsche 911 GT3 RS 2020. december. 15. 06:41 Egy Floridában talált kígyó az állatvédők szerint két, egymástól függetlenül működő aggyal rendelkezik, ezért folyton vitába keveredik önmagával. Kétfejű kígyót találtak – fotók 2020. december. 14. 09:03 A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott tanórákat és kurzusokat meg nem történtnek tekinteni nem lehet. Már csak két hetet pótoltatnának, de a diákok szerint nincs mit bepótolni, hiszen az oktatás folyamatos volt. Elutasítják az SZFE hallgatói a tanév rendjének módosítását, szerintük nincs pótolnivaló 2020. december. 14. 07:05