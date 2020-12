Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03ec1faa-f945-4c9e-adc8-f5c669f46842","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint a népesség 70 százalékát be kell oltani, úgyhogy jobb minél hamarabb elkezdeni.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint a népesség 70 százalékát be kell oltani, úgyhogy jobb minél hamarabb elkezdeni.","id":"20201216_Von_der_Leyen_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03ec1faa-f945-4c9e-adc8-f5c669f46842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e36d9-c914-4bc6-b9d3-bd72a0aa4c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_Von_der_Leyen_oltas_vakcina","timestamp":"2020. december. 16. 11:02","title":"Von der Leyen azt akarja, egyszerre kezdjék oltani az embereket az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcinákat 300 oltóállomáson osztják majd. Az orvosok, ápolók után az idősotthonok lakói és dolgozói következnek.","shortLead":"A vakcinákat 300 oltóállomáson osztják majd. Az orvosok, ápolók után az idősotthonok lakói és dolgozói következnek.","id":"20201215_koronavirus_oltas_vakcina_olaszorszag_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e74a12-7f93-45e7-bf88-637e33be2ce6","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_koronavirus_oltas_vakcina_olaszorszag_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. december. 15. 05:35","title":"Januárban 1,4 millió egészségügyi dolgozót készülnek beoltani a koronavírus ellen Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A keresőóriásnál meghosszabbították a home office-t szeptemberig, de utána se kell majd minden nap bemenni az irodába.","shortLead":"A keresőóriásnál meghosszabbították a home office-t szeptemberig, de utána se kell majd minden nap bemenni az irodába.","id":"20201214_A_Google_uj_munkarendet_tesztel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813fddb1-7452-4849-bf02-ee571d49b2aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Google_uj_munkarendet_tesztel","timestamp":"2020. december. 14. 16:23","title":"A Google új munkarendet tesztel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b098fe-4df3-410a-ad7d-e92b341e8543","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs legjobbjának megválasztott Schatzl Nadine hét találatot szerzett.","shortLead":"A meccs legjobbjának megválasztott Schatzl Nadine hét találatot szerzett.","id":"20201214_Magyarorszag_Romania_Europa_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b098fe-4df3-410a-ad7d-e92b341e8543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cd294-5c57-41f0-b222-e865a3de4bb8","keywords":null,"link":"/sport/20201214_Magyarorszag_Romania_Europa_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 14. 22:11","title":"Kézilabda-Eb: Magyarország két góllal legyőzte Romániát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8389949-33cc-474d-9eea-58793788e43a","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér olyan betegség, ami a lakosság meglehetősen nagy részét érinti, mégis kínos titkolózás rejti. Pedig a kezelése, különösen, ha időben, a betegség kezdeti szakaszában elkezdjük, otthoni körülmények között is lehetséges. Bár az aranyeresség egy kellemetlen állapot, mégis fontos beszélni róla.\r

","shortLead":"Az aranyér olyan betegség, ami a lakosság meglehetősen nagy részét érinti, mégis kínos titkolózás rejti. Pedig...","id":"proktis_20201216_aranyer_korosztaly_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8389949-33cc-474d-9eea-58793788e43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245528f-f380-4491-8c68-5cda8c24acca","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20201216_aranyer_korosztaly_problema","timestamp":"2020. december. 16. 07:30","title":"Az aranyér nem válogat - bárki, kortól függetlenül szenvedhet tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő gyanúsítottak segítségével a korábbi kormánypárt, a Smer legfelső köreihez vezetnek. A vesztegetők sem számíthatnak semmi jóra.","shortLead":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő...","id":"202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af94494-b686-410b-83dc-572583aaed90","keywords":null,"link":"/360/202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","timestamp":"2020. december. 14. 13:00","title":"Durvul a szlovák maffiabotrány, sorban visznek be politikusokat, ügyészeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","shortLead":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","id":"20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de634f3-1263-4bdd-8a68-d17dd3695326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","timestamp":"2020. december. 15. 11:22","title":"Hiba van a Raiffeisen rendszerében, nem elérhető a netbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","shortLead":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","id":"20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d580d80a-413b-4697-bce1-b3a5bf12c68f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","timestamp":"2020. december. 14. 16:57","title":"Figyelmeztet a NAV: munka és tanulói jogviszony nélkül fizetni kell, ha lejár a diákigazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]