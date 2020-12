Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori egyik főszereplőjére is igaz.","shortLead":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori...","id":"20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd7039-b846-4f15-953d-d4c169062f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","timestamp":"2020. december. 17. 20:03","title":"Észrevette? Baby yodás meglepetés került a Google-be, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyház közleménye szerint Donáth László tovább akart szolgálni lelkészként, de az egyházkerület püspöke ehhez nem járult hozzá.","shortLead":"Az egyház közleménye szerint Donáth László tovább akart szolgálni lelkészként, de az egyházkerület püspöke ehhez nem...","id":"20201217_Donath_Laszlo_Evangelikus_Egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305edc4-f4ee-4c9a-8182-d3bde4c630f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Donath_Laszlo_Evangelikus_Egyhaz","timestamp":"2020. december. 17. 08:08","title":"Az egyházkerület vezetői életszerűnek tartják a Donáth László elleni vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni a 24.hu újságírója, de hiába.","shortLead":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni...","id":"20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55030968-ddd2-4ff4-9ca4-ab79f15c910f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 17. 15:21","title":"Korrupciós ügyről kérdezték, boldog karácsonyt kívánt a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mind az ügyfeleket, mind a munkavállalókat megkárosították.","shortLead":"Mind az ügyfeleket, mind a munkavállalókat megkárosították.","id":"20201218_Egymilliardos_kartellbirsagot_kaptak_a_szemelyzeti_tanacsadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df73d9b6-5b09-42ed-8445-088cfaf4b7b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Egymilliardos_kartellbirsagot_kaptak_a_szemelyzeti_tanacsadok","timestamp":"2020. december. 18. 16:01","title":"Egymilliárdos kartellbírságot kaptak a személyzeti tanácsadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0566f4ee-4e53-4b62-aac8-55018f84f368","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament azt szeretné, hogy már hétvégén legyen Brexit-megállapodás, ellenkező esetben nem tudnak idén jóváhagyni semmiféle alkut. Egyelőre azonban az a valószínűbb, hogy semmilyen megegyezés nem lesz, a britek egyszerűen kizuhannak az EU-ból.","shortLead":"Az Európai Parlament azt szeretné, hogy már hétvégén legyen Brexit-megállapodás, ellenkező esetben nem tudnak idén...","id":"20201218_Brexitugyben_ultimatumot_adott_az_EP_vasarnapig_meg_kell_egyezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0566f4ee-4e53-4b62-aac8-55018f84f368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c8b2f8-332c-4826-9d85-eae62fbc91d9","keywords":null,"link":"/eurologus/20201218_Brexitugyben_ultimatumot_adott_az_EP_vasarnapig_meg_kell_egyezni","timestamp":"2020. december. 18. 19:42","title":"Brexit-ügyben ultimátumot adott az EP: vasárnapig egyezzenek meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","id":"20201218_megkerult_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6856b8d3-bdf7-4ea3-bd12-32cf24f615d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_megkerult_muller_cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 07:28","title":"Tíz nap után megkerült Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab433d5d-fbb4-46e6-bf0d-b8e734fe6b08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az népesség 70 százalékát be kell oltani ahhoz, hogy véget érjen a járvány. Az népesség 70 százalékát be kell oltani ahhoz, hogy véget érjen a járvány. ","id":"20201217_eu_koronavirus_oltas_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab433d5d-fbb4-46e6-bf0d-b8e734fe6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42b3752-e810-4f7c-9b15-c847baa9276c","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_eu_koronavirus_oltas_covid","timestamp":"2020. december. 17. 13:04","title":"A két ünnep között EU-szerte egyszerre kezdik beadni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra életbe lép az egésznapos kijárási korlátozás, a boltok bezárnak, az iskolások távoktatásban kezdik az új esztendőt Ausztriában. Az újranyitás január közepén várható, amit tömeges szűrés előz majd meg.